Uusi epävarmuus jatkuu pitkään

maailmansodan aikana, Britannian sotaonnen kääntyessä hieman aiempaa paremmaksi, pääministeri Winston Churchill ­kehitti ilmaisun ”alun loppu”.Se kuvaa aika hyvin useiden Euroopan johtajien tavoittelemaa olotilaa, kun he tapasivat päättyvällä viikolla Yhdysvaltojen uuden hallituksen jäseniä.Toiveena on ollut, että kuukauden kestänyt sekasorto ja epä­varmuus presidentti Donald Trumpin hallituksen aikeista ja tulevista toimista voisi hellittää hieman. Vaikea alku olisi loppumassa, ja edessä olisi edes jonkin verran vakaampi vaihe.Tavoite olisi selvästi saavutettu, mikäli asia riippuisi vain Yhdysvaltojen hallituksen edustajien puheista ja tapaamisista Naton ministerikokouksessa Brysselissä, G20-tapaamisessa Bonnissa ja turvallisuuskonferenssissa Münchenissä.Tavattuaan Yhdysvaltojen uuden puolustusministerin James Mattisin Münchenissä perjantaina tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi, että hän sanoi kuulleensa ­keskustelussa vain asioita, joita hän voi tervehtiä ihan tyytyväisenä.Useimmat julki tulleet arviot olivat saman suuntaisia. Varapresidentti Mike Pence tosin sai hyvin vaimeat aplodit lauantaina vakuuttaessaan, että Trumpin ansiosta ­Yhdysvalloista tulee vahvempi kuin koskaan ennen.dysvaltojen edustajat toistivat monen kertaan viestinsä tarpeesta lisätä Euroopan panosta yhteisen puolustuksen kustannuksissa. Eurooppalaiset myönsivät vaatimukset moneen kertaan perustelluiksi.Erityisesti saksalaisministerit vuorostaan edellyttivät, että Yhdysvallat noudattaa yhteisiä arvoja, eikä rinnasta kommenteissaan liittolaisiaan arvojen rikkojiin, eli Venäjään, kuten Trump on tehnyt.Yhdysvaltain edustajat Münchenissä painottivat toistuvasti arvostustaan Eurooppaa kohtaan, joten toive toteutui.Yhdysvaltojen ulko- ja puolustushallinnon johdon sekä ­Euroopan suhteiden osalta tilanne ehdottomasti selkiytyi. Mikäli vastaava selkiytyminen saadaan aikaan myös Yhdysvaltojen kauppa- ja talouspolitiikan johdon suhteissa Eurooppaan, edistystä on tapahtunut.ilanne on kuitenkin toinen, kun huomioidaan asetelma Washingtonissa. Se on kuin tieteiselokuvan rinnakkaistodellisuus, jos ­sitä vertaa turvallisuuspolitiikan konferenssin tunnelmiin.Kun Euroopassa tapaamiset etenivät enimmäkseen sopuisasti, Washingtonissa jatkui sekasorto ilman näköpiirissä olevaa rauhoittumista.Torstaina Trump järjesti tähän mennessä sekavimman tiedotustilaisuutensa, jossa hän hyökkäsi raivoisasti arvostelijoitaan vastaan ja oli piittaamaton yksinkertaisis­takaan faktoista. Media on hänen mukaansa kansan vihollinen.Münchenissä republikaanisen puolueen senaattori ja Trumpin arvostelija John McCain kuvaili uuden hallinnon sisäistä tilaa sekaannukseksi ja uhaksi läntisen maailman vaikutusvallalle maailmassa. Se on aika paljon sanottu konservatiiviselta yhdysvaltalaiselta poliitikolta arovaltaisella eurooppalaisella foorumilla.Tärkeän turvallisuuspolitiikan viikon merkitys riippuu siitä, kumman vaikutus on suurempi ja kestävämpi: Euroopan tapaamisissa syntyneen vakauden, vai Washingtonissa jatkuvan epävakauden.Tässä vaiheessa sekasorto on edelleen merkittävämpi. Se syövyttää Yhdysvaltojen kansainvälistä asemaa ja voi viedä pohjan toiveilta, että tämä olisi jo alun loppu.