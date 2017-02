Epätietoisia hellitään

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hallitusohjelman puolivälin tarkastus ja kuntavaalit lähestyvät. Hallituspuolueet seuraavat tarkasti, miten tehdyt tai suunnitellut linjaukset maistuvat suomalai­sille. Seuranta on välillä liiankin tarkkaa. Jos herää epäilys, ettei annos maistu, se viedään heti takaisin keittiöön.



Juha Sipilän (kesk) hallitus on tehnyt paljon päätöksiä ja suunnitelmia, joita on vedetty takaisin tai hylätty heti valmistumisensa jälkeen.



Tällä viikolla kuopattiin aikeet panna veneet ja moottoripyörät verolle. Kokoomus ja keskusta halusivat hylätä molemmat verot. Perussuomalaiset havaitsivat veneilyssä verokelpoista ökyilyä. Lopulta molemmat verot kuopattiin, ja perus­suomalaiset mainostivat itse ajamansa idean kaatamista voittona. Perussuomalaiset panivat siis itselleen tiukasti ja ­onnistuneesti hanttiin.



HS-gallup kertoo, että hallituksella on takanaan kansan vähemmistön tuki. Muutokset eduskuntavaaleista ovat niin merkittäviä, että ne herkistävät hallituspuolueita. Niistä vain kokoomus on pitänyt kannatusosuutensa. Keskusta on luisunut, ja perussuomalaiset ovat ­ro­mahtaneet. Puoluevalinnastaan epä­tietoisia on paljon, ja heidän makuaistinsa tuntuu olevan kansallisen tason huoli.