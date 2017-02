Meni kahdeksan vuotta, mutta nyt olen onnellinen yksin

Pääkirjoitus

Neljä vuotta

Nyt erosta

Muutokseen

sen jälkeen, kun olin eronnut puolisostani, kirjoitin kolumnin avioerosta.Annoin rohkaisevia neuvoja. Kehotin samassa tilanteessa olevia totuttelemaan yksinäisyyteen, tutustumaan itseensä, harrastamaan ja hankkimaan uusia projekteja tai vaikka lemmikkieläimen.Kolumni oli siinä mielessä hurskasteleva, että tuolloin ajattelin itse vielä varmasti löytäväni uuden kumppanin. En ottanut itsekään hyviä neuvojani todesta.Ehkä se ei olisi edes onnistunut. Elämässä joidenkin asioiden hyväksyminen vaatii aikaa, eikä kukaan voi etukäteen ennustaa, kauanko siihen menee.on kahdeksan vuotta.Voin rehellisesti sanoa, että koko sen ajan eläminen eronneena ja yksin on aiheuttanut minulle epämukavia tun­teita.Olen tuntenut syyllisyyttä, vihaa ja avuttomuutta, arvottomuutta ja silkkaa masennusta, samoin hurjaa kaipuuta.Olen etsinyt kumppania määrätietoisesti, välillä laskelmoidenkin. Takana on nyt joku kariutunut suhde ja muutamia nettitreffejä. Ne tuottivat iloa ja energiaa, mutta – ainakin jälkeenpäin ajatellen – paljon enemmän huolta ja epäilyjä.Viime vuodenvaihteessa jokin sitten napsahti.Sen jälkeen olen tuntenut oloni seesteiseksi ja onnelliseksi aivan omin päin. Elämä, johon ei sen sisimmällä kehällä kuulu muita kuin minä itse, ei enää ­tunnu uhkaavalta tai pitkäveteiseltä.saattoi vaikuttaa suku­joulu. Rituaalissa tuli todistettua van­kasti, että elämässäni on useampikin tärkeä rooli: olen vanhempieni lapsi, lasteni äiti, heidän kumppaniensa ystävä. Mitään ei todellakaan puutu, vaikken ole parisuhteen toinen osapuoli.Tätä vasten alkuvuodesta roihahtanut keskustelu suhteiden luomisen vaikeudesta vaikuttaa minusta oudolta ja ahdistavalta. Miksi naisia syytetään nirsoiksi, jos heillä on vaatimuksia kumppanin suhteen? Miksi ystävyyden merkitystä vähätellään?Jotkut kommenteista ovat peräisin Väestöliitosta, joka haluaa tukea vanhemmuutta ja pari­suhdetta. Järjestön näkökulmasta yksin koettu elämä ei ehkä ole kokonaista ja täyttä.Väitän kuitenkin, että niin voi olla. Se on yksi syy tähän tekstiin.Toinen syy on kertoa, että elämänmuutoksen aiheuttamasta ahdistuksesta voi päästä yli, vaikka siihen menisi aikaa. Vaikka menisi kahdeksan vuotta.