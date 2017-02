Biotalous etenee kangerrellen

Pääkirjoitus

Biotalous

S

S

elää voimakasta muutosvaihetta Suomessa. Biotalouden ­nimeen vannotaan niin metsäteollisuudessa kuin energiasektorillakin. Tutkimuslaitokset kehittävät tuotteita ja teknologioita, jotka ­tukevat suomalaisen teollisuuden uudistumista ja uutta liiketoimintaa. Hallitus on nostanut biotalouden painopistealueekseen ja odottaa viennin veturia, joka tuo työpaikkoja ja saa kansantalouden nousuun.Askelmerkkejä on asetettu, mutta biotalouden voittokulun tiellä ­on vielä esteitä. Pellervon taloustutkimuksen selvityksen mukaan Suomen tavoittelema biotalouden kasvu edellyttää monien pullonkaulojen poistamista. Muutoksia tarvitaan yleisiin asenteisiin mutta myös osaamisen, tuotekehittelyn ja sääntelyn kehittämiseen.Yksi biotalouden etenemiseen keskeisesti vaikuttava tekijä on kuluttajien käyttäytymisen muutos. Suomalaiset arvostavat kyllä ympäristöystävällistä tuotantoa, mutta vain osa toimii arvojensa mukaisesti. Biotalouden edistyminen edellyttää korkean ­jalostusasteen tuotannon lisäksi sitä, että kuluttajatuotteet menisivät kaupaksi.Mutta mitä biotalous oikein on? Määritelmät ovat laajoja ja niin väljiä, että ne kattavat miltei kaikki alat metsäteollisuudesta lääketeollisuuteen ja energiantuotantoon ­sekä maataloudesta kalankasvatukseen ja elintarviketuotantoon.Biotalous on energiaa, polttoaineita, pakkausmateriaaleja, tekstiilikuituja, elin­tarvikkeita ja kemikaaleja. Keskeisin ajatus on hyödyntää eloperäistä raaka-ainetta – esimerkiksi puuta, jätteitä, kasvikuituja ja -öljyjä – sekä korvata fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Tavoitteena on edistää luonnonvarojen kiertoa ja kestävää käyttöä.uomessa biotalous nojaa pitkälti metsien hyödyntämiseen. Biotalouden tuotos on tarkoitus nostaa 60 miljardista eurosta 100 miljardiin vuoteen 2025 mennessä. Puunkäytössä biotalouteen on niputettu puun poltto ja ener­giakäyttö, sellu- ja paperilinja, biopoltto­aineet sekä uudet tuotteet ja rakentaminen.Käsitteiden laajuutta kuvaa, että Pellervon taloustutkimuksen kyselyssä kuluttajilta ei tiedusteltu ­näkemyksiä biotaloudesta vaan kotimaisuudesta ja ympäristöystävällisyydestä.Yhtäläisyys biotalouden ja ympäristöystävällisyyden välillä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä biotalouteen sisältyy myös riskejä. Esimerkiksi biomassojen liikakäyttöön johtava tuotanto ei ole ympäristöystävällistä. Jos uusiutuvan energian tavoitteissa nojataan vain metsiin, tavoitellut ilmastohyödyt voivat vesittyä. Hakkuiden ja puun energiakäytön mittavasta lisäämisestä voi olla ilmaston kannalta jopa haittaa, kun hiiltä sitovat nielut pienenevät. Sen sijaan esimerkiksi puurakentamisessa ilmasto- ja ympäristöhyödyt ovat selvät, koska puurakentaminen sitoo hiiltä pitkäksi aikaa.Metsäsektorilla onkin paineita toteuttaa investoinnit ja hakkuulisäykset kestävästi ja lisätä jalostusastetta niin, että Suomeen syntyisi uutta puupohjaista biotaloutta.uomella on mahdollisuuksia biotalouden edistämiseen, sillä raaka-aineita ja osaamista on omasta takaa. Tarvitaan myös kysyntää ja markkinat. Yksi väylä ovat julkiset hankinnat. Esimerkiksi puurakentamista voitaisiin suosia kouluissa, päiväkodeissa ja kunnallisissa vuokra-asunnoissa. Kaavoituksella puolestaan voidaan ohjata rakentamista kestävään suuntaan.Kuluttajille olennaisia asioita ovat valintojen helppous, tuotteiden saatavuus ja kilpailu­kykyinen hinta. Kotimainen kysyntä ei silti takaa työpaikkoja ja biotalouden voittokulkua. Kansantalouden kannalta tärkeää on saada tuotteet myös vientiin.