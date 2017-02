Jeremy Corbyn tekee puolueestaan tarpeettoman

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat

Politiikassa tarjotaan harvoin niin hyvää syöttöä maalin eteen kuin minkä Britannian työväenpuolue on Britannian EU-eron vuoksi saanut.



Syöttöjä on tarjottu montakin: hallitus on tullut osoittaneeksi useita kertoja, että eroprosessi vie ja hallitus ­vikisee. Tilanne ei ole hallinnassa, ja eroilmoituksen tekohetki lähestyy.



Parlamentilta on oikeuden päätöksen jälkeen jouduttu kysymään, mitä parlamentti Britannian tulevaisuudelta ja eroprosessilta haluaa. Tämä tarjosi kansanedustajille loistavan mahdollisuuden profiloitua. Erityisesti oppositiolle tällaiset tilaisuudet ovat harvinaista herkkua.



EU-kumppanitkin ovat tarjonneet tilaisuuksia haastaa hallituksen laskelmat ja suunnitelmat. EU-maat ovat kertoneet, että Britannia ei saa eronsa jälkeen yhtä hyvää kaupallista asemaa unionin kanssa kuin mikä sillä nyt on.



Euroopan unionin jäsenmaat ovat muistuttaneet, että ­Britannia on pannut nimensä moniin ­EU-sitoumuksiin, joista tulee laskuja joka tapauksessa vielä ­kauan. Laskujen ­yh­teissumma on kymmeniä miljardeja euroja.



Britanniassa on paljon väkeä, jolla on maan tulevaisuudesta ja brexitistä ihan eri näkemys kuin pääministeri Theresa Mayn johtamalla hallituksella.



On paikkoja, on syöttöjä ja on paljon katsojia valmiina osoittamaan suosiota.



J eremy Corbynin Labour jää kerta toisensa jälkeen miettimään maalin edessä, pitäisikö potkaista – ja mihin suuntaan.



Labourin riveissä on jo havaittu kapinaa. Arvostelijoiden mielestä Corbyn on tehnyt puolueestaan hallituksen laivaa seuraavan hampaattoman hain.



Corbyn on kertonut omilleen, että May vie maata siihen suuntaan, jota äänestäjien enemmistö kesällä halusi, minkä vuoksi työväenpuolueen ei tule panna vastaan. Pullikoijia on nuhdeltu.



Corbynin strategia hajottaa puolueen tekemällä siitä tarpeettoman. Brexit on ratkaisu, joka ulottuu kaikkialle Britan­nian politiikkaan peruuttamattomasti. Mihin Labouria tarvitaan, jos tämä valtava ratkaisu kaikkine ulottuvuuksineen ­pitää jättää rauhaan? Brexitistä tuli ratkaisu, jonka taakse maan hallitus pääsi suojaan Labour-oppositiolta.