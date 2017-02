Ylen vaikea keskustelu, jota pitäisi silti käydä

Pääkirjoitus

ovat osoittaneet ainakin sen, kuinka vaikea Suomessa on keskustella Yleis­radiosta. Ylen journalismista on tullut kuuma peruna, joka pomppii otsikosta toiseen ja jonka yhtiö itse ilmeisesti toivoo vain lopulta kylmenevän itsekseen.Viimeksi sunnuntaina nousi otsikoihin varsin maltillisen tuntuisen radiokeskustelun peruuttaminen.Täältä kotikatsomosta seuraten on outoa, että monta työ­urallaan eri välineissä ansioitunutta toimittajaa sanoutuu irti Ylestä ja sanoo, että he eivät saa tehdä työtänsä journalististen kriteerien ­mukaan.Erityisen kummalliselta tuntuu, että osalle heistä on myös maksettu siitä, että he eivät puhu lähtönsä syistä. Ymmärrän, jos yksityisessä yrityksessä liikesalaisuuden nimissä ihmiset maksetaan hiljaisiksi, mutta en ymmärrä, miten se on mahdollista julkisesti rahoitetussa instituutiossa: mistä ja miksi heidät on pistetty vaikenemaan?ulosmarssi ja hiljaiseksi maksaminen ei olisi niin iso ongelma, jos Yle olisi yksityinen mediayritys, jonka täytyy tienata tulonsa markkinoilla. Silloin yleisö voisi vapaasti päättää, ketä se uskoo ja äänestää kukkarollaan.Yleisradio ei kuitenkaan ole yksityisesti rahoitettu yritys vaan meidän kaikkien joukkorahoittama julkinen instituutio.Olemme kaikki maksajia, ja rahalla pitäisi saada länsimaisen mallin mukaista riippumatonta journalismia. Siksi Ylen toimituskulttuuri ei ole yksityisen yrityksen sisäinen asia vaan myös julkinen kysymys siitä, käytetäänkö veroeurot siihen, mitä on luvattu.ei ole lakipykäliä, mutta journalistin ohjeet ovat hyvin selvät. Journalismi on vastuussa lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen, joilla on oikeus tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Sisältöä koskevat ratkaisut tehdään toimituksen sisällä, ja kaikenlainen painostus ja houkuttelu on torjuttava.Päätoimittajan sana on toimituksessa tietenkin laki, mutta kun ­useampi eturivin journalisti jättää työnsä ja antaa ymmärtää, että heidän journalistista työtään rajoitetaan poliitikkojen pelossa, se on varsin poikkeuksellista.Vertailun vuoksi: jos Helsingin yliopistosta sanoutuisi irti viisi kokenutta professoria, jotka antaisivat ymmärtää, että heidän tieteelliseen työhönsä on yritetty vaikuttaa eri yhteyksissä, asia pitäisi selvittää. Myös tiede nojaa tutkijan ammatti­etiikkaan, jonka varassa hän yrittää selvittää, miten maailma toimii.rahoittajan näkökulmasta Ylen journalismista ja toimittajien lähdön syistä kannattaisi teettää jo jonkin aikaa puheena ollut selvitys. Kaikki saisivat puhua suunsa puhtaaksi, ja samalla kirkastettaisiin, mille periaatteille journalismi Ylessä rakentuu ja mitä sillä tavoitellaan. Onko journalismia ja politiikkaa erottava palomuuri pystyssä vai vuotaanko se jollakin tavalla, ja miten journalistit asian kokevat?Myös journalisteille tämä olisi uutta: avoimuuden vaatimukset ovat yhteiskunnassa tiukentuneet, ja myös journalismin on totuttava siihen, että sen toiminta on entistä läpinäkyvämpää.ovat aina eläneet poliittisten päättäjien kanssa, ja niihin on aina kohdistunut poliittisia intohimoja. Nyt Yle on ollut pitkään jatkuvien selvitysten kohteena, ja sen roolia on mietitty uudelleen. On mahdollista, että poliittinen paine on alkanut tuntua myös joko yhtiön johdossa tai toimitusten sisällä.On myös täysin mahdollista, että palomuuri on pystyssä ja että Ylessä tehdään riippumatonta journalismia. Mutta juuri siinäkin tapauksessa asia kannattaisi kirkastaa selvityksellä. Poliitikoille kirkastuisi, mikä journalismin tehtävä on, ja me ­veronmaksajat saisimme tietää, mistä maksamme.Poliittiset päättäjät ovat toki ­ansainneet vaaleissa mandaattinsa, ja eduskunnalla on täysi oikeus päättää Ylestä mitä se haluaa. ­Mutta journalismin näkökulmasta Ylen pitäisi edustaa meitä muitakin kansalaisia.Päättäjät muodostavat myös poliittisen luokan, jolla on oma intressinsä esittää asiat parhain päin ja pysyä vallassa. Siksi tarvitaan journalismia, joka toimii vahtikoirana ja välittää riippumatonta ja kriittistä tietoa. Vasta silloin voi puhua länsimaisesta demokratiasta ja riippumattomasta journalismista. Muutoin pitää ryhtyä puhumaan suhdetoiminnasta.