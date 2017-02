Vauhtia naiset, britit menevät ohi

Pääkirjoitus

naisten työllisyys­aste on noussut ensimmäistä kertaa 70 prosenttiin. Historiallinen rajapyykki rikkoutui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Työllisten naisten osuus ei ole ollut koskaan aiemmin yhtä suuri. Vertailukelpoisia tilastoja on tehty vuodesta 1971.Suomessa naisten työllisyysaste oli viime vuoden joulukuussa vain 66,8 prosenttia. Ero Britanniaan on selvä. Tilastokeskuksen mukaan parannusta edellisvuoteen verrattuna oli vain 0,6 prosenttiyksikköä.Britannian naiset menevät suomalaisten ohi? Eikö suomalaisen tasa-arvon ja suomalaisnaisten työssäkäynnin pitänyt olla kansainvälistä huippuluokkaa?Britannian tilastokeskuksen mukaan naisten työllisyyttä on nostanut osaksi eläkeikäremontti. Entistä harvempi ­nainen jää eläkkeelle 60–65-vuotiaana.Suomalaisnaisten sisukkaassa työssäkäynnissä on kuitenkin myyttisyyttä, jota numerot eivät tue. Kuutosella alkava työllisyysluku ei ole hyvä, erinomaisesta puhumattakaan.Toki Britanniassa naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin Suomessa. Brittiparlamentin lukujen mukaan osa-aikatyötä teki vuosien 2015 ja 2016 vaihteessa 6,2 miljoonaa naista, kun kokopäivätyössä oli 8,4 miljoonaa. Britannian miehistä osa-aikaisissa töissä oli vain 2,3 miljoonaa.ei ole musta­valkoisesti vain paha asia. Se pitää ­esimerkiksi pienten lasten äitejä kiinni työ­elämässä. Suomen järjestelmässä on helpompi jäädä kokonaan kotiin lasten kanssa, mikä voi johtaa syrjäytymiseen työmarkkinoilta.Britanniassa myös naisten työvoima­osuus on korkeampi kuin Suomessa. Erityisen korkea se on ollut ”synnytys­ikäisten” 25–49-vuotiaiden naisten joukossa. He haluavat kuulua työvoimaan.kohdalla ero työllisyysasteissa on vieläkin huimempi: lähes kymmenen prosenttiyksikköä. Suomessa miesten työllisyysaste oli joulukuussa 69,7 prosenttia. Britanniassa vastaava luku oli 79,3 prosenttia.Britanniassa eletään nyt erittäin kor­kean työllisyyden aikoja. Alueelliset erot ovat suuret, mutta koko maan 74,6 prosenttia on ennätys. Brexit-Britannialla menee lujaa. Matalimmillaan Britannian työllisyysaste oli vuonna 1983: 65,6 prosenttia. Se on alle kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin Suomen työllisyys­aste joulukuussa 2016.