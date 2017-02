Suomen naapurit puhuvat toisilleen

Pääkirjoitus

Ruotsin

U

T

ja Venäjän ulkoministereiden tapaamisella tiistaina Moskovassa oli merkitystä myös Suomelle.Margot Wallströmin ja Sergei Lavrovin tapaaminen ei poistanut maiden väliltä suuria erimielisyyksiä muun muassa Venäjän toimista Ukrainassa, mutta ministerit korostivat kuitenkin vuoro­puhelun merkitystä.Tapaaminen lievensi yhtä tärkeää eroa Ruotsin ja Suomen ­suhteissa Venäjään.Entuudestaan Ruotsilla ja Suomella oli hyvin samanlaiset ­turvallisuusarviot Venäjästä.Venäjä on molempien mukaan heikentänyt Itämeren alueen turvallisuutta, vaikka kumpikaan ei näe välitöntä sotilaallista uhkaa itseään kohtaan. Molemmat arvioivat, että Naton kasvanut läsnäolo Baltian maissa ja Puolassa lisää alueen vakautta.Lisäksi julkinen keskustelu Venäjästä on entistä samankaltaisempaa Helsingissä ja Tukholmassa, vaikka Ruotsissa puhutaan uhkakuvista edelleen voimakkaammin kuin Suomessa.Ilmeisin ero on ollut tavassa puhua Venäjän kanssa. Viime vuodet Suomi on yllä­pitänyt hallitustason yhteyksiä ja Ruotsi ei ole.Presidentti Sauli Niinistö on tavannut presidentti Vladimir Putinin jo useampaan ­otteeseen sen jälkeen, kun EU jäädytti säännölliset huipputapaamiset Venäjän kanssa maaliskuussa 2014. Seuraava tapaaminen on Suomessa kesällä.Ruotsissa hallituspuolueet ja porvarillinen oppo­sitio ovat olleet pitkään yksimielisiä siitä, ettei tapaamisia Putinin kanssa järjestetä.lkoministereiden tapaaminen Moskovassa avaa vastedeskin oven yhteyksille. Tunnelma tiistaina oli ilmeisesti erilainen kuin Wallströmin ja Lavrovin edellisessä tapaamisessa.Joulukuussa 2014 Etyjin ministerikokouksessa Sveitsissä Lavrov keskeytti Wallströmin avausyritykset ja piti puolen tunnin läksy­tyksen Ukrainan kriisistä Venäjän näkökulmasta, kertoivat ruotsalaislähteet Dagens Nyheterille.Nyt vältyttiin vastaavilta esityksiltä. Tapaamista pohjustettiin Ruotsissa ja Venäjällä hyvin erilaisilla tavoilla.ammikuussa Ruotsin turvallisuuspoliittisessa seminaarissa Sälenissä pääministeri Stefan Löfven korosti yhteydenpitoa Venäjään keinona vähentää jännit­teitä Itämerellä. Yksi syy yhteyksiin on Ruotsin meneillään oleva jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa.Myös Wallström pohjusti matkaansa puhumalla yhteydenpidon tarpeesta, vaikka Ruotsi samaan aikaan muun muassa arvostelee turvallisuuspoliittisin perustein Venäjän käynnistämää uuden kaasuputken rakennushanketta Itämerellä.Venäjällä sen sijaan Ruotsia on parjattu sosiaalisen median kampanjassa, jonka erityisenä kohteena on Wallström. Erikoinen yksityiskohta on, että Venäjällä on esitetty tv-dokumenttia Malmön lähiöväkivallasta samaan aikaan kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ottanut Ruotsin maahanmuuton vastaisen kampanjansa kohteeksi.Ruotsin sättiminen nivoutuu Venäjän profiilin nostoon. Sen osana Lavrov puhui Münchenin turvallisuuskonferenssissa lauantaina ”lännen jälkeisestä” aikakaudesta, johon hän kutsui muut maat mukaan Venäjän kanssa. Lavrovin fraasi on saanut paljon julkisuutta, mutta kutsuun vastaajia ei ole ilmaantunut Münchenissä tai muuallakaan.