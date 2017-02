Velaksi eläminen kasaantuu helposti pikavippien myötä

Pääkirjoitus

Oikeusministeriö ehdottaa harkittavaksi korkokattoa isoille pikaluotoille, jotta kansalaisten ylivelkaantuminen saataisiin kuriin.



Nyt 50 prosentin korkokatto on alle 2 000 euron vakuudetto­milla lainoilla eli pikavipeillä. Isommissa vipeissä ylärajaa ei ole. Vaikka pikaluotto-ongelmiin on puututtu lainmuutok­silla, vipit aiheuttavat ministeriön mukaan yhä velkaongelmia. Lainasummat ja velkasaatavien suuruus ovat kasvaneet.



Myös maksuhäiriöt ovat lisääntyneet, joskin tahti on tasaantunut. Suomen Asiakastiedon mukaan Suomessa oli vuoden 2016 lopussa 373 100 henkilöä, jotka eivät ole selvinneet veloistaan. Luotto­tietonsa menettäneitä oli 3 100 enemmän kuin edellisvuonna. Uusia maksuhäiriömerkintöjä rekisteröitiin kaikkiaan 1,5 miljoonaa. Luvut kertovat siitä, että ongelmat keskittyvät samoille, jo ennestään maksuvaikeuksissa oleville ihmisille.



Kaiken kaikkiaan maksuhäiriöisten määrä on laskenut. Yksi ikäryhmä kuitenkin tekee huolestuttavan poikkeuksen: eläkeläiset velkaantuvat yhä enemmän. Viime vuonna ensimmäisen maksuhäiriömerkintänsä sai 1 430 vähintään 70-vuotiasta suomalaista. Maksuhäiriöisiä yli 70-vuo­tiaita on jo 11 300.



V elaksi eläminen kasaantuu. Ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän tuo usein maksamaton kulutusluotto. Kun luotot, osamaksut ja verkkokauppalaskut kasaantuvat, seurauksena on monivelkaantuminen. Kun tulotaso syystä tai toisesta heikentyy, ­ihmisillä alkaa olla ongelmia selviytyä veloistaan. Syrjäytymisen riski kasvaa, kun velat ja maksuvaikeudet kasaantuvat.



Talousneuvontaa tarvitaan. Luoton­annon helppous vetoaa etenkin heikoimmassa asemassa oleviin, jotka eivät välttämättä ymmärrä riittävästi velanoton seurauksia. Korkokatto voisi olla yksi ­keino hillitä ylivelkaantumista.



Apua voisi tuoda myös niin sanottu ­positiivinen luottotietorekisteri, jota on toivottu laajasti. Luottotietojen lisäksi ­rekisteröitäisiin luottosuhteet, joista selviäisi, kuinka monessa yhtiössä lainan­hakijalla on ennestään velkaa. Nyt positiivisen luottotiedon saatavuus on rajallista. Muutos voisi olla sekä yritysten että kuluttajan edun mukainen.