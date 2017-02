Unelmien Kanariansaaret

Pääkirjoitus

unelmoi, että pääsisi joskus Kanarian­saarille.Olisi kuulemma kiva, jos lomilla ei aina tarvitsisi vaihtaa majapaikkaa joka toinen yö, nukkua kambodžalaisen maalaisperheen bambulattialla, masentua Nairobin slummissa tai herätä seitsemältä pyöräilemään kroatialaisen kansallispuiston ympäri.Voisi sen sijaan keskittyä lukemaan kirjoja aurinkovarjon alla, siemailla ­kylmää olutta ja kipaista välillä uimassa.Ja nukkua.suorituslomailija.Laadin lomille päiväohjelmia ja tehtävälistoja. Matkalla on suorastaan välttämätöntä oppia uutta ja mielellään myös urheilla. Rannalla ilman snorkkelia vietetty aika on hukkaan heitettyä aikaa.En kestä myöskään matkakumppanien vetelehtimistä.Viimeviikkoisella hiihtolomalla vein belgialaisen ystäväni kymmenen kilo­metrin mäkiselle hiihtolenkille. Urheilua kaihtava ystäväni oli ensimmäistä kertaa suksilla. Hyvin se meni. Vain yksi pyllähdys ja venähtänyt pikkurilli.Mieheni isälle on tullut tavaksi lähettää ennen lomamatkojamme sähköposti, jossa hän luettelee taudit, luonnon­katastrofit ja väkivaltaisuudet, joita voimme matkakohteissamme kohdata.Kannattaisiko valita jokin toinen kohde tai harkita jopa kotiin jäämistä?Hän ei ole huolineen aina väärässä. Appea arvelutti esimerkiksi viimevuotinen matkamme Istanbuliin, kun Turkissa oli jo koettu terrori-iskuja.vähän hellittää?Nurinasta huolimatta mieheni on iloinen lomakokemuksistaan. Ne ovat kokemuksia, jotka jäävät mieleen tiukemmin kuin hiekanmuruset uimapöksyihin.Olen kuitenkin päättänyt oppia paremmaksi lomailijaksi. Suunnittelemistani lomista unohtuu usein loman perimmäinen tarkoitus eli rentoutuminen.Kotiin palataan monta kokemusta mutta usein myös vatsatautia rikkaampana ja riutuneena.Usein myös stressaan matkaa etu­käteen ja sen aikana. Käytän liikaa aikaa suunnitteluun ja järjestelyyn. Auto­matkalla Ranskassa hukkasin lähes yhtä paljon aikaa majapaikkojen etsimiseen kuin maisemien ihasteluun.Pitäisi oppia, että kaikkea ei tarvitse kokea kerralla. Lomalla rytmin kuuluu olla eri kuin arkena.Olen myös luvannut miehelleni, että jonain päivänä vielä menemme Kanarialle. Onhan siellä niitä hienoja patikointireittejäkin.