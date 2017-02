Sähköjärjestelmää tulee kehittää pitkäjänteisesti

Pääkirjoitus

Tuore , vuoteen 2030 ulottuva kansallinen energia- ja ilmastostrategia linjaa tapoja edetä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Lämmityksen ja liikenteen päästöjen vähentämisen ohella on varmistettava, että sähkömarkkinat kehittyvät hallitusti ja pitkäjänteisesti.



Euroopassa julkisesti tuettu tuuli- ja aurinkosähkö on laskenut hin­toja. Tämä on kuluttajalle iloinen asia. Kääntöpuoli on kuitenkin se, että halpa sähkö hyydyttää markkinaehtoiset panostukset. Investointivajetta halutaan eräissä maissa paikata tukemalla myös perus- ja säätövoiman tuotantoa. Uhkana on ­tukien ja sääntelyn kierre.



Sähkön kysyntä vaih­telee Suomessa merkittävästi paitsi vuoro­kaudenaikojen myös vuodenaikojen välillä. Kulutushuiput ajoittuvat ­pimeän talven pakkaspäiviin, jolloin aurinkoa ja tuulta on hyödynnettävissä vain rajoitetusti. Etelä-Euroopassahan jäähdytysperäiset kysyntähuiput osuvat kätevästi ­juuri aurinkoisimpiin päiviin.



Tammikuussa 2016 Suomessa nähtiin kaikkien aikojen kulutushuippu, kun tuntikohtainen sähkötehon käyttö kohosi 15 100 megawattiin. Suomen oma kulutus­huipun aikainen tuotantokapasiteetti on selvästi pienempi, 11 600 megawattia. Tuontikapasiteetti on kuitenkin vahva, noin 5 500 megawattia. Suurikin kysyntä voidaan kattaa, jollei tapahdu merkittäviä vikaantumisia.



Sähkön ja lämmön yhteistuotannolla on keskeinen merkitys kysyntähuippujen hoitamisessa. Maamme sähkön tuotantokapasiteetista noin kolmannes on yhteistuotantoa. Yhteistuotanto on perusteltua, sillä sähkön ja lämmön kysyntä on huipussaan samanaikaisesti. Yhteistuotanto on myös energiatehokasta.



Suurin akuutti pulma on sähkön halpuus, joka houkuttaa siirtymään lämmön erillistuotantoon. Monessa kaupungissa pohditaan kauko­lämmön tulevia tuotantoratkaisuja. ­Investoinnit tehdään vuosikymmeniksi, joten on tärkeää, että niissä otetaan harkiten huomioon tulevatkin tarpeet. Yleisesti oletetaan, että sähkön hinta kallistuu 2020-luvulla.



Lähivuosien suurin muutos on ­Olkiluodon kolmannen, 1 650 megawatin yksikön tuleminen markkinoille arviolta ennen vuoden 2018 loppua. Uuden voimalan käytettävyys ei ­kuitenkaan aluksi ole sama kuin vanhempien laitosten.



Olki­luoto 3 on voimajärjestelmämme suurin ­yksikkö. Tällaisen tuotannon ylös- ja alasajo vaikuttaa merkittävästi markkinoihin ja on myös huomioitava sähköjärjestelmän taajuudenhallinnassa.



Tehokkaat markkinat ja vahvat siirtoyhteydet takaavat pitkällä aikavälillä parhaiten sähkön kilpailu­kykyisen hinnan ja toimitusvarmuuden. Investoinnit vaativat puolestaan ennakoitavaa toimintaympäristöä. Markkinoiden kehittämisessä on tarpeen edetä monella rinta­malla – yhtä ihmelääkettä ei ole.



Avainasemassa on markkinoiden toimintamalli. Asia on ajankohtainen myös siksi, että EU:ssa käsitellään ehdotuksia sähkön sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Tilanteessa, jossa sähkön hinta voi muuttua ­nopeastikin tuotantomäärien vaihdellessa, on tärkeää kannustaa eri toimijoita kehittämään tarjonnan ja kysynnän joustoja. Yritysten ohella myös kuluttajia tulisi aktivoida. ­Kotitaloudet voisivat tasoittaa vaihtelua älyverkkoratkaisujen avulla.



Uusiutuvan energian tukien tulee olla maltillisia ja perustua ­teknologianeutraaliin kilpailutukseen. Energiastrategiassa vuosille 2018–2020 linjattu tukijärjestelmä on juuri tällainen. Investointien ­pitäisi 2020-luvulla syntyä markkinaehtoisesti. Tuet on järkevää rajata lähinnä innovatiivisiin uuden ­teknologian hankkeisiin.



Keskeistä on sähkön ja lämmön yhteistuotannon tulevaisuus. Hallituksen päätös säilyttää yhdistetyn tuotannon hiilidioksidiveron puolitus oli perusteltu. Verotuksen tulee kannustaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin. Vielä on tarpeen pohtia, miten voidaan tarvittaessa joustavasti ­lisätä sähkön osuutta yhteistuotannossa.



Sähköjärjestelmän pitää toimia pitkällä aikavälillä markkinaehtoisesti. Ilmastoperustein käytettävien ohjauskeinojen, kuten verotuksen ja päästökaupan, tulee olla johdonmukaisia ja ennakoitavia.



Paljon on kiinni siitä, kuinka ­ketterästi markkinoiden haasteisiin vastataan. Energiainvestointien näkökulmasta vuosi 2030 on nurkan takana ja hiilineutraali tulevaisuus häämöttää horisontissa.



Riku Huttunen



Kirjoittaja on energiaosaston ylijohtaja työ- ja elinkeinoministeriössä.