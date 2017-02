Lännen hyödylliset idiootit Putinin apureina – Takinkääntö on ollut Suomessakin vauhdikasta

Pääkirjoitus

Donald Trump

Vuonna

Putinin

Myös

Putinin

on ehtinyt haukkua Yhdysvaltojen vanhat ystävät Saksasta Australiaan. Tuntuu, ettei maailmasta löydy kuin yksi maa, josta Trumpilla on pelkkää hyvää sanottavaa.Venäjä sotii Ukrainassa, pommittaa siviilejä Syyriassa, rikkoo ydinasesopimuksia ja yrittää horjuttaa länsimaita kaikin tavoin.Mitä tekee Trump? Hän haluaa tehdä Vladimir Putinin kanssa ihan mahtavan diilin.Presidentin suhtautuminen on niin käsittämätöntä, että se on synnyttänyt teorioita ja salaliittoteorioita. Kiristääkö Venäjä Trumpia? Onko kysymys rahasta tai seksinauhoista?Mutta jospa kysymys on vain rakkaudesta.2013 Venäjän hallitusta lähellä oleva ajatushautomo Center for Strategic Communications julkaisi kiinnostavan raportin. Siinä todettiin monien länsimaissa vastustavan monikulttuurisuutta, homojen ­oikeuksia ja ylipäänsä suuntaa, johon länsimaat olivat menossa.Raportin mukaan Venäjällä oli tilaisuus nousta ”maailman konservatismin uudeksi johtajaksi”.Putin tarttui toimeen. Hän alkoi julistaa, että länsimaat olivat hylänneet kristilliset arvonsa ja suistuneet moraaliseen rappioon.”Ne hylkäävät moraaliset peri­aatteet ja perinteiset identiteetit: kansalliset, kulttuuriset, uskonnolliset ja jopa seksuaaliset”, Putin julisti oikeistopopulististien tapaamisessa vuonna 2013. ”Ne ajavat politiikkaa, joka rinnastaa suurperheen saman sukupuolen liittoon sekä uskon Jumalaan ja Saatanaan.”Venäläismediassa Eurooppa sai pilkkanimen ”Gayrooppa”.kipinät putosivat kuivaan heinään. Hämmästyttävän nopeasti Venäjän yksinvaltiaasta tuli oikeistopopulistien kulttihahmo.Vuonna 2014 Yhdysvaltain republikaaneista 51 prosenttia suhtautui Putiniin hyvin kielteisesti, vuonna 2016 enää 14 prosenttia.Suhde Venäjään jakaa nyt amerikkalaisen oikeiston kahtia. Perinteisille republikaaneille Putin on diktaattori ja murhamies, mutta Steve Bannonin populisteille sankari. Bannon uskoo, että kristityllä maailmalla on edessään suuri taistelu. Trump tuntuu uskovan Bannonia.Amerikkalaiset kenraalit ja tiedusteluelimet seuraavat uuden ylipäällikön menoa kauhuissaan, sillä ne eivät kuuntele Putinin puheita vaan katsovat hänen tekojaan. Siksi turvallisuuselimet ovat nyt puoliavoimessa kapinassa Trumpia vastaan. Populistien Breitbart News syyttää valtion turvallisuuskoneistoa eli ”syvää valtiota” yrityksestä syrjäyttää vaaleilla valittu presidentti.Euroopassa Venäjä tukee oikeistopopulisteja. Tänä vuonna Venäjällä on iskun paikka. Jos populistit voittavat Saksassa tai Ranskassa, EU on lähellä hajoamistaan.Suomessakin Putinilla on omat tukijansa, kuten Iltalehden Taloustutkimuksella tammikuussa teettämä kysely kertoi. Muiden puolueiden kannattajista (jopa vasemmistoliittolaisista) Putiniin luotti alle kym­menen prosenttia, perussuomalaisista 44 prosenttia.Perussuomalaisten keskelle näyttää repeävän samanlainen railo kuin Yhdysvaltain republikaaneihin. Timo Soinin puoluejohto on isänmaallisella linjalla, mutta kentällä voimistuu Putinin viides kolonna MV-lehti äänenkannattajanaan. Siksi isänmaan kannattaisi kustantaa Soinin talvikenkiin liukuesteet.Takinkääntö on ollut Suomessakin vauhdikasta: vain pari vuotta sitten perussuomalaiset nuoret juhlivat Eugen Schaumania, nyt moni näyttää siirtyneen Bobrikovin linjoille.täytyy olla hämmentynyt menestyksestään. Trump on Venäjälle jättivoitto – käy tässä lopulta miten tahansa. Vaikka ystävyys viilenisi, Venäjä hyötyy, jos Yhdysvallat on tuuliajolla ja sen demokratia yleinen naurunaihe.Venäjällä on kuitenkin kova kiire, sillä sen ”traditionalismi” on oikeasti pelkkä kulissi, joka ei huijaa kovin kauaa kaikkein tyhmimpiäkään.Länsimaissa Venäjä esiintyy ­eurooppalaisten arvojen puolustajana, mutta iranilaisille ja turkkilaisille maa on länsimaisen demokratian haastaja. Rasisteille Putin on islamin vastustaja, mutta hänen vasallinsa Ramzan Kadyrov on alistanut ­Tšetšenian sharia-valtaan.Länsimaiden vasemmistolaiset tukivat aikanaan Neuvostoliiton diktatuuria, nyt oikeistopopulistit tukevat Venäjän diktatuuria. Moskovassa tiedetään, että lännessä riittää hyödyllisiä idiootteja.