Uskonpuhdistus on yhä kesken

juhlitaan tänä vuonna reformaatiota eli uskonpuhdistusta. On kulunut 500 vuotta siitä, kun saksalainen Martti Luther käynnisti teeseillään tapahtumasarjan, joka johti katolisen kirkon vallan murenemiseen.Voiko suuria reformaatioita tapahtua uudestaan? Olisiko uskonpuhdistus mahdollinen toisessa maailmanuskonnossa, islamissa?Toivotaan, että ei.pohjoismainen laiskanpulskeus helposti hämää. Näemme protestanttisuudesta vain yhden puolen, demokraattisen ja suvaitsevan.Lutherin raivoisa juutalaisviha ei ottanut tulta. Mutta myöhemmin protestanttisuus on saanut yhä uudestaan hurjia ja fundamentalistisia muotoja. Sellaiset jylläävät tällä hetkellä Yhdysvaltain ­oikeistossa.Uskonpuhdistukselle ei tee oikeutta käsitellä sitä pelkkänä uskonkysymyk­senä.Luther oli poikkeuksellinen hahmo, jota ilman 1500-vuotinen paavinvalta ei ehkä olisi kaatunut. Mutta kyse oli paljon Lutheria isommista asioista. Ilman kirjapainotaitoa, heräilevää kapitalismia ja katolisen kirkon kriisiä Luther ei olisi onnistunut.Uskonpuhdistus määritteli uudestaan maallisen ja uskonnollisen vallan suhteen. Siksi uskonpuhdistuksessa ei ole kyse vain uskosta.Uskonpuhdistus ei ollut kerrasta poikki. Teesien julkaisun jälkeen seurasi 150 vuotta kaaosta. Mahdollisesti kaikkien aikojen tuhoisin uskonsota oli 30-vuotinen sota, jossa kristityt eurooppalaiset tappoivat kenties jopa kahdeksan miljoonaa kristittyä eurooppalaista.Sota alkoi vuonna 1618, kokonaista 101 vuotta sen jälkeen kun Luther julkaisi teesinsä.aikaperspektiivillä maailma näyttää toisenlaiselta. Ehkäpä islamin reformaatio onkin meneillään. Se vain on pahasti kesken.Alkaa olla sata vuotta siitä, kun kenraali Mustafa Kemal käänsi taistelun edukseen ja kukisti kalifaatin. Turkin tasavalta perustettiin vuonna 1922. ­Kemalin esimerkillä Lähi-itä maallistui, ja Egyptissä Gamal Abdel Nasser näytti sinetöivän maallisen islamin.Vastareaktio alkoi 50 vuotta jälkeen Kemalin, 1970-luvulla. Vanhoillinen islam pääsi pullosta Iranin, Saudi-Ara­bian ja Afganistanin kautta.Kumpi voittaa? On liian aikaista sanoa.