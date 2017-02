Kiina kuumenee ja kupla kasvaa

Pääkirjoitus

Kiinan talouden tilaa on hankalaa seurata virallisista tilastoista. Ne kertovat vain sen, mikä kerrottavaksi hyväksytään.



Kiinan bruttokansantuotelukemiin sopii taloustieteilijä Charles Goodhartin huomio: kun mittauskohde muuttuu tavoitteeksi, mittaus menettää arvonsa. Kiinan poliittisen johdon kansalle tarjoamaan tarinaan kuuluu nopea talouskasvu, jonka ei kuulu laskea ­ainakaan alle kuuden prosentin vuosivauhdin. Joten se ei siis ­koskaan laske.



Kiinan lukemien kanssa tuskailevien ongelma on, että tarjolla on luotettavia ja epäluotettavia lukemia, mutta koskaan ei tiedä, mikä lukema kuuluu ­mihinkin ryhmään. Talouden tarkkailijan kannattaa kääntää katse mitattaviin asioihin, jotka eivät sinänsä ole poliittisia tavoitteita. Hän voi seurata vaikkapa satamien vientimääriä tai sähkönkulutusta.



Tarkkailija voi myös tarkistaa luettelon viime vuonna valmistuneista pilvenpiirtäjistä, yli 200 metriä korkeista rakennuksista. Pronssia nappasi Etelä-Korea kuudella rakennuksella. Hopea meni seitsemällä pilvenpiirtäjällä Yhdysvalloille. Mutta kulta meni valtavalla ylivoimalla Kiinaan: 84 pilvenpiirtäjää. Shenzhenin kaupunki olisi kiilannut kakkoseksi, jos kaupungin olisi irrottanut Kiinan lukemista. Kiina pitää johtopaikkaa jo yhdeksättä vuotta peräjälkeen. Eikä meno hyydy: työn alla on 328 pilvenpiirtäjää.



P ilvenpiirtäjät ovat vain yksi osoitus Kiinan rakentamisbuumista. Kiinaan on noussut rivakasti myös tavallisia kerrostaloja ja ostoskeskuksia, vaikka talouden kasvulukemat eivät enää anna vauhdille perusteita. Jos pilvenpiirtäjien rakentaminen olisi kasvutahdille herkkä ala, rakentamistahdin pitäisi jo hyytyä.



Kiinan rakentamisen ongelma on ollut jo pitkään se, ­että tahtia ei aito kysyntä ohjaa eikä rahoituksen saanti rajoita. Alueellisille päättäjille rakentaminen on ollut tapa osoittaa alueen mahtia ja omaa voimaa. Rahaa on saatu, koska päättäjien ja pankkien etujen väliset rajat ovat ­olleet ­veteen piirrettyjä.



Goodhartin ajatuksiin voi lisätä ripauksen talouden ­Nobel-palkinnon saaneen Bengt Holmströmin pohdintaa moraalikadosta. Kiinassa otetaan riskiä ja tehdään järjettömiä investointeja, koska kaikki tietävät, että valtio ­tulee aina lopulta avuksi. Valtio ei voi sallia epäjärjestystä tai leviävää talouskriisiä.



K iinan rakentamiskupla yhdistyy luottokuplaan. Ongelmaluottojen määrä ­kasvaa. Erityisen huolestuttavalta näyttää nyt yritysten nopea velkasuhteen heikentyminen. Virallisen pankkisektorin ulkopuolisen varjopankkijärjestelmän vastuita voi vain arvailla.



Ne, jotka onnistuvat kiertämään valuuttarajoituksia, investoivat ulkomaille. Ne, ­jotka eivät pysty kiertämään rajoituksia, investoivat kotimaahan – esimerkiksi rakentamiseen. Kuplaa puhaltavat päättäjät, jotka aloittivat finanssikriisin jälkeen elvyttämisen eivätkä ole uskaltaneet sen jälkeen vääntää elvytyshanaa pienemmälle, koska se voisi aiheuttaa tyytymättömyyttä ja uhata maan vakautta.



Kiinan talouden yhtälö muodostuu useasta osasta: kasvu on kerrottua hitaampaa, valuuttaa virtaa pois, velkaa – yritykset ja kotitaloudet mukaan laskettuna – on ­summa, joka ylittää bruttokansantuotteen ehkä jo viisinkertaisesti, ja ongelmaluottopotti turpoaa.



Vapaan markkinatalouden maalle tämä yhtälö osoittaisi suurta vaaraa. Talouden lait pätevät Kiinaankin. Maan päättäjillä on tarve lykätä takaiskua, ja keinoja siihen. Kaikki kuplat kuitenkin puhkeavat lopulta kaikkialla, jos puhaltamista ei lopeteta.