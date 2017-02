Ketsuppikauppa on vallankäyttöä

Pääkirjoitus

vaihtoehtoja arvioidaan joskus vaikkapa laskemalla, kuinka monta ruutuvihkoa saataisiin Afrikkaan yhden Suomeen han­kittavan monitoimihävittäjän hinnalla.En tiedä vastausta, mutta sen sijaan laskin, että yhdysvaltalaisen einesjätin Kraft Heinzin noin 135 miljardin euron arvoisella hylätyllä ostotarjouksella britannialais-hollantilaisesta Unileveristä saisi jopa 2 000 monitoimihävittäjää.Niitä riittäisi koko Euroopalle.Miten tällaiset valtavat rahasummat on kerätty? Kraft Heinzin osalta ketsupilla ja juustomakaroneilla, tuhansien muiden tuotteiden ohessa.Yksin maailman ketsuppimarkkinoiden arvo on vajaat neljä miljardia euroa vuodessa, ja kasvu on tasaista.Unileverin tuotteita vuorostaan laittaa suuhunsa, hiuksiinsa, kainaloonsa tai pyykkikoneeseensa yhtiön oman ilmoituksen mukaan 2,5 miljardia ihmistä päivittäin, siis noin Kiinan ja Intian ­yhteenlasketun väestön verran.eivät ole tässä syytettyinä. Ne ovat kuitenkin jääneet turhan vähälle huomiolle brexitin ja Donald Trumpin aikakauden julkisuudessa. Ketsuppi­kauppa on liiketoimintaa, mutta sitä harjoittavat kansainväliset suuryritykset käyttävät myös globaalia valtaa.Alussa mainittua kauppasummaa voi suhteuttaa niinkin, että se olisi ollut yli kaksi kertaa brexitin arvioidut kustannukset Britannialle.Brexit vaikutti Unileverin tapauksessa tapahtumakulkuun. Ostotarjouksen olisi luultavasti kaatanut viimeistään brittihallitus: se ei halua nähdä brittiyhtiöiden alennusmyyntiä eikä työpaikkojen menetyksiä halvan pun­nan seurauksena. Kraft Heinz on kuuluisa kulujen leikkaaja.Atlanttia Trumpilla tuskin olisi mitään kauppaa vastaan. Työpaikat olisi menetetty muualla.Muuten superyhtiöiden elämä ­Trumpin aikana on ristiriitaista.Vapaakauppa on vakavammin uhat­tuna kuin esimerkiksi puolustussitoumukset Euroopan kanssa. Kauppasodat olisivat yhtiöille kauhistus. Toisaalta Trump on luvannut purkaa sekä yritysten että rahamarkkinoiden säätelyä.Osa säätelystä on silkkaa byrokratiaa, ja sitä halutaan leikata Suomessakin. Mutta Trump on poistamassa keskeisiä ympäristö- ja turvallisuusstandardeja. Öljy- ja kaivosteollisuuden velvoite julkistaa maksut vieraiden maiden hallituksille on jo kumottu kongressissa.Muutos on käynnistynyt, ja sitä kannattaa seurata.