Syyrian tulitauko on ohut savuverho

Pääkirjoitus

Ahdistavat

P

Y

päivittäiset uutiset siviilien pommituksista Aleppossa helpottivat sen jälkeen, kun Syyriassa sovittiin osittaisesta tulitauosta 13. joulukuuta. Uutiset loppuivat, mutta Syyriassa väkivalta ja sodan aiheuttamat kärsimykset jatkuvat.Tulitauon myötä Syyrian rauhanneuvotteluja on viritelty uudelleen. Neuvotteluyritykset ovat polkeneet paikallaan tällä viikolla Genevessä. YK:n Syyria-edustaja Staffan de Mistura ei odota ihmeitä ja varoittaa neuvottelujen epäonnistumisen seurauksista.Aleppon itäosien kapinallisalueiden lähes kuukauden päivät jatkuneen viimeisimmän pommitusaallon jälkeen on saatu tietoa siitä, mitä epäonnistuminen Syyriassa tarkoittaa.Helmikuun puolivälissä valmistuneet selvitykset kertovat Itä-Aleppon sairaaloiden silmittömistä pommituksista muun muassa suuria uhrimääriä aiheuttavilla rypäle­ammuksilla. Myös myrkkykaasun käytöstä siviilikohteita vastaan on kerrottu.Atlantic Council -järjestön kokoamat tiedot pommituksista kertovat Venäjän keskeisestä roolista Aleppon tuhossa. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch vuorostaan keräsi tiedot useammasta yksittäisestä iskusta, jossa myrkyllistä kloorikaasua sisältäviä pommeja pudotettiin Syyrian hallituksen joukkojen helikoptereista.YK:n ja kemiallisten aseiden kieltoa valvovan järjestön OPWC:n raportti vahvisti jo lokakuussa, että hallituksen joukot käyttivät kemiallisia aseita ainakin kolmessa eri hyökkäyksessä kapinallisalueille vuosina 2014–2015.YK:n turvallisuusneuvoston on määrä äänestää ensi viikolla länsimaiden esittämästä päätöslauselmasta, jossa vaaditaan helikoptereiden myyntikieltoa ja muita pakotteita Syyrian hallitusta vastaan kemiallisten aseiden käytön vuoksi. YK:ssa arvioidaan, että Venäjä todennäköisesti estää päätöslauselman veto-oikeudellaan, kuten se on tehnyt useissa aiemmissa yrityksissä painostaa Syyrian hallitusta.aikan päällä Syyriassa presidentti Bashar al-Assad tuskin tuntee nyt erityistä tarvetta taipua painostukseen, josta hän ei ole aiemminkaan piitannut syyllistyessään YK:n mukaan selviin sotarikoksiin.Sen jälkeen kun kapinallisryhmät menettivät alueensa Aleppossa, ne eivät ole pystyneet kokoamaan rivejään uuteen laajaan hyökkäykseen hallituksen joukkoja vastaan. Hallitus on käyttänyt hajaannusta hyväkseen pyrkimällä solmimaan paikallisia aselepoja.Sota ei kuitenkaan ole millään mittarilla päättymässä. Kuolonuhreja on jopa 400 000, ja määrä kasvaa yhä. Syyria on vakiintumassa maaksi, jonka sisällä käydään jatkuvaa kamppailua erillisistä alueista taisteluilla, ilmapommituksilla ja itsemurha­iskuilla. Kapinallisryhmät sotivat samaan aikaan hallitusta ja terroristijärjestö Isisiä vastaan sekä Syyrian pohjoisosissa että etelässä Daraan maakunnassa. Hallitus pommittaa kapinallisten alueita edelleen myös pääkaupungin Damaskoksen laitamilla.ksi muutos on, että länsimailla on entistäkin heikompi kyky vaikuttaa Syyrian sodan kulkuun. Turkin, Venäjän ja Iranin yhteistoiminta Syyriassa ei ole ­ongelmatonta, mutta Yhdysvaltojen linjaa Syyriassa ei tällä hetkellä tiedä kukaan. Presidentti Donald Trump on toistuvasti luvannut, että hän tuhoaa terroristijärjestö Isisin. Yhdysvaltojen johtama liittouma jatkaa iskuja Isisin kohteisiin, mutta al-Assadista Trump ei ole sanonut mitään, eikä uusista toimista ole tietoa.Sillä välin ennustukset Syyrian hajoamisesta pysyväksi kaaoksen pesäkkeeksi Euroopan kupeessa ovat toteutumassa.