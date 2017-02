Huono myyntipuhe tekee pakkoruotsin

Pääkirjoitus

kielen opetusta perustellaan yleensä sillä, että kyse on toisesta kotimaisesta kielestä, jonka opiskelu edistää Suomen historian ja kulttuurin tuntemusta. Lisäksi useisiin julkishallinnon tehtäviin vaaditaan virkamiesruotsi.Myyntipuhe on huono, sillä harva teini haaveilee elämänurasta kunnanvirastossa. Kotimaan historia ja kulttuuri eivät nekään välttämättä ole teinien mielessä päällimmäisinä. Jos vielä asustaa seudulla, missä ruotsinkielisiin ikätovereihin harvemmin törmää, voi motivaatio opiskeluun olla vähäistä.sekä historia- ja kulttuuriarvojen sijaan ruotsia voisi myydä kuten muitakin vieraita kieliä: konkreettisten hyötyjen kautta. Niitä riittää.Ruotsi on toiseksi tärkein kauppakumppanimme, heti Saksan jälkeen. Vientieuroistamme joka kymmenes tulee Ruotsista.Maailmalla kilpailemme isoja vastaan niin rinta rinnan kuin voimamme yhdistäneinäkin. Pohjanlahden ylitse on tehty merkittäviä fuusioita, esimerkkeinä vaikkapa Nordea, Stora Enso, Tieto ja tuoreimpana Ahlstrom.Sikäläisen patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Ruotsissa toimii 816 yritystä, jotka ovat vähintään jonkinasteisessa suomalaisomistuksessa. Näissä yrityksissä työskentelee yhteensä 57 243 ihmistä. Professori Wilhelm Barner-Rasmussenin tutkimus Affären eller business vuodelta 2011 kertoo, että englannin ”konsernikielen” asemasta huolimatta yhteydenpito suomalaisruotsalaisissa yhteisyrityksissä hoidettiin 63-prosenttisesti ruotsiksi.ja Ruotsin keskinäinen taloudellinen toimeliaisuus konkretisoituu arkiaamuisin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, missä liikematkaajat jonottavat täpötäysiin Ruotsin-koneisiin kuin konsanaan keskustaan ajaviin metroihin.Tuoreempi yhteistyön ala on puolustus. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kääntäessä selkää vanhalle mantereelle Suomenkin on syytä pohtia uusia kumppanuuksia. Ruotsi ei ole pöl­lömpi sellainen: heillä on vahvat meri- ja ilmavoimat, meillä viisinkertainen henkilövahvuus. Norther 16 -sotaharjoituksessa suomalainen tykistö ampui jo ruotsalaisen tulenjohdon komennoista.Pakkoruotsin sijasta keskustelua pitäisikin käydä siitä, miksi ruotsi tulee kouluissa useimmiten vasta B1-kielenä, joka aloitetaan kuudennella luokalla. Arvostetun kognitiotieteilijän ja psykologin, kanadalais-yhdysvaltalaisen Steven ­Pinkerin mukaan otollisimmat vuodet kielten omaksumiseen ovat tuossa iässä jo päättymässä.