Ranskan vaaleista on tulossa outojen ja jännittävien käänteiden kisa

Ranskassa eletään nyt ennen­näkemätöntä kevättä. Presi­dentinvaalit ovat parin kuukauden päästä, ja pakka on pahemman kerran sekaisin.Ensinnäkin alkutilanne. Historiallisen epäsuosittu sosialistipresidentti François Hollande ei edes pyri toiselle kaudelle. Perinteiset suuret puolueet, konserva­tiivit ja sosialistit, käyvät erikoiset esi­vaalit, joissa ei ole oikein selvää, kenen edes kannattaisi voittaa. Konservatiivien François Fillon ja sosialistien Benoît Hamon julistetaan ehdokkaiksi.Jatkoa seuraa. Fillon ryvettyy puolison palkkaamista koskevassa jupakassa, Hamon ei saa koottua hajanaista vasemmistoa. Tuoreimmissa mielipidekyselyissä voittoa povataan kahdelle muulle: Hollanden hallituksessa talousministerinä toiminut Emmanuel Macron on ­perustanut oman poliittisen liikkeensä En Marche (Liikkeelle). Oikeistolaisen ja populistisen Kansallisen rintaman Marine Le Pen hamuaa äärilaitojen ääniä.Takana on jälleen yllättävä viikko. Näyttää siltä, että Marine Le Penin ­menestys ensimmäisellä kierroksella voi johtaa siihen, että Fillon, Macron ja Hamon saavat kaikki noin 20 prosentin kannatuksen. Monien kysymys on: kenen ­pitäisi kohdata Marine Le Pen toisella kierroksella, jotta tämä ei voittaisi?EU:sta ja eurosta pois ajava Marine Le Pen on todennäköisesti Ranskan vaalien ristiriitaisin presidentti­ehdokas. Moni on valmis äänestämään ketä tahansa muuta kuin häntä, ja moni ­uhkaa jättää äänestämisen kokonaan.”On rakennettava vahva koalitio. ­Kansallinen rintama on vallan kahvassa kiinni, eikä se ole enää fiktiota”, sanoi ehdokas Macron ja ryhtyi yhteistyöhön vuonna 2007 presidentiksi pyrkineen keskustaoikeiston veteraanipoliitikon François Bayroun kanssa. Hamon puolestaan valitsi kaverikseen vihreiden presidenttiehdokkaan Yannick Jadotin, joka luopui ehdokkuudestaan. Hamonin ”vahvaan vasemmistoon” yritetään saada vielä vasemmistolaista kandidaattia Jean-Luc Mélenchonia. Yhteiskan­natus voisi tuoda Hamonille riittävästi ääniä toiselle kierrokselle selviämiseksi.voi jo sanoa, että toisen kierroksen ehdokkaat, Herra X ja Marine Le Pen, ovat todennäköisesti aivan eri linjoilla monessa kysymyksessä: suhtautumisessa Euroopan unioniin, Venäjään, energiantuotantoon, muslimeihin, maahanmuuttajiin, euroon ja protektionismiin.Sinulle prosenttilaskun ja jännittävien käänteiden ystävä, Ranskan vaalit à votre service!