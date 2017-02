Pääkirjoitus

oli presidenttinä tapana nimittää virkoihin virkaiältään vanhin hakija, vaikka esittelijä olisi pitänyt jotakuta nuorempaa pätevämpänä.Paasikivi tuli satunnaisesti nimittäneeksi virkoihin myös huru-ukkoja, mutta linjaan oli syy. Valitsemalla johdonmukaisesti kokeneimman virkamiehen Paasikivi vältti sodan jälkeisinä vaaran vuosina nimittämästä kommunisteja.Paasikiven käytäntö tuli mieleen kaksoiskansalaisuuskeskustelusta, joka palasi taas tällä viikolla otsikoihin. Puhe on tosin lähinnä niistä noin 25 000:sta Suomen kansalaisesta, joilla on myös Venäjän kansalaisuus. Ylen ja myöhemmin myös Helsingin Sanomien mukaan heitä on jätetty valitsematta eri tehtäviin. Viranomaiset ovat tämän kiistäneet, sillä kyse olisi syrjinnästä.Suomessa onkin ollut ainakin muutaman vuoden taas eräänlainen turvallisuuspoliittinen lasikatto. Nyt siihen törmäävät Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaiset.on tänä vuonna kertonut, että Suomen turvallisuusviranomaisissa työskenteleviä on yritetty painostaa, kun nämä ovat käyneet toisessa kotimaassaan.Sanamuodoista voi päätellä, että viime aikoina on tullut ilmi tavallista enemmän tapauksia, joissa Venäjä on yrittänyt vaikuttaa kaksoiskansalaisiin tai painostaa heitä. Senkin voi päätellä, että näistä tapauksista on kuultu vain, koska joku tai jotkut Venäjän painostamiksi tulleet ovat kertoneet niistä. Muutenhan nämä asiat eivät tule nykyisin ilmi.Viranomaiset ovat hankalassa asemassa. On tunnistettu turvallisuusuhka, joka on todennäköisesti tiedettyä laajempi. Nykyisen lain­säädännön puitteissa asialle ei kuitenkaan voi tehdä mitään. Toisaalta vastuulliset virkamiehet eivät voi vain seurata asiaa sivusta.Niinpä on syntynyt yksi uusi ­versio Paasikiven ratkaisusta. Koska tämä turvallisuuspoliittinen lasikatto on epävirallinen, se sijaitsee milloin missäkin. Parissa vuodessa se näyttää siirtyneen alaspäin.ja heidän vanhempansa ovat ymmärrettävästi huolissaan ja ärtyneitä. He ovat käyttäneet lain suomaa oikeuttaan, minkä vuoksi heidän lojaalisuuttaan nyt tunnutaan epäiltävän.Näinhän ei pitäisi olla. Keskustelussa pitää olla tarkkana, että kyse on kahden passin lisäämästä riskistä tulla painostetuksi. Kaksoiskansalaiset eivät ole yksilöinä yhtään sen epäluotettavampia kuin muutkaan suomalaiset.Silti on vaikea ymmärtää, että joidenkin tehtävien rajaaminen vain pelkästään Suomen kansalaisille olisi suuri oikeuksien loukkaus.Esimerkiksi upseerien oikeuksia on jo rajoitettu, sillä he eivät voi olla ehdolla valtakunnallisissa vaaleissa. Tätä on perinteisesti pidetty hyvänä asiana. Kansanvaltaisissa järjestelmissä sotilaihin kohdistuva lojaliteettivelvoite on erityisen tiukka, koska heille on annettu aseet.Tämä rajoitus on ollut upseereistakin hyväksyttävä. He ovat alalle hakeutuessaan päättäneet, että valittu ura on tärkeämpi kuin mahdollisuus pyrkiä eduskuntaan. Ei luulisi olevan aivan valtava uhraus, että esimerkiksi kadettikouluun päästessään luopuisi mahdollisen poliittisen uran lisäksi toisesta kansalaisuudesta.muuttaminen on hankalaa, sillä arkijärjellä yksinkertaisella muutoksella voi olla odottamattomia vaikutuksia toisaalla. Tunnettu esimerkki on päihdeäitien pakko­hoito, joka antaisi sikiölle oikeuksia, mikä taas saattaisi johtaa aborttien kieltämiseen.Yhtä lakiluonnosta kirjoitetaankin nyt uusiksi, sillä kaksoiskansalaisten kategorisessa virkakiellossa on ­perustuslakiin ja Suomea sitoviin kansainvälisiin säännöksiin liittyviä ongelmia.Ei lakien muuttaminen silti mahdotonta ole.on ikävä.Kaksoiskansalaisuus on helppo saada. Virallisesti kaksoiskansalai­sille ei ole mitään rajoituksia esi­merkiksi viran saannissa.Käytännössä on. Ministeriksi voidaan valita kaksoiskansalainen, mutta hänen alapuolelleen ministeriön korkeimpaan virkamiesjohtoon tuskin pääsee. On hiljainen sopimus, ettei Venäjän kansalainen voi olla esimerkiksi Suomen suurlähet­tiläs tai kenraali.Olisi reilumpaa, jos nämä linjaukset olisivat julkisia. Jokainen tietäisi, mihin tehtävään pyrkivän pitää päättää, onko tehtävä kiinnostavampi ja tärkeämpi kuin kaksoiskansalaisuus.