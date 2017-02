Trump työntää jo avattua ovea

Pääkirjoitus

presidentti Donald Trump on joissain taloudellisissa avauksissaan aallonharjalla. Tosin ehkä vahingossa, ja ratkaisuista voisi sanoa – englanninkielistä sanontaa soveltaen –, että hän työntää jo avattua ovea.Trumpin talouspoliittisessa ajattelussa on vahva kansallis­mielinen ja protektionistinen piirre. Hän komentaa amerikkalaisia yrityksiä tekemään tuotteensa Amerikan markkinoille Yhdys­valloissa. Trump painostaa tähän uhkailemalla, että tuotantoaan ulkomaille ulkoistavat saavat kovat lisäverot tuonnilleen.Patistus näyttäisi tuovan tulosta. Autonvalmistaja Ford kertoi, että se ei ­sittenkään laajenna tuotantoaan Meksikossa vaan Yhdysvalloissa. General Motors ­kertoi investoivansa kotimaahan ja tuovansa tuotantoa Meksikosta takaisin. Aseita ja lentokoneita valmistava Lockheed Martin lupasi lisää työpaikkoja Yhdysvaltoihin sen jälkeen kun yhtiön toimitusjohtaja Marillyn Hewson tapasi Trumpin ja kuuli hänen ukaasinsa.Todellisuus on monimutkaisempi. Toisin kuin usein väitetään, teollisten työpaikkojen määrä Yhdysvalloissa on kasvanut. Jos lähtökohdaksi otetaan työllisyyspolitiikan aallonpohja vuodelta 2010 ja teollisten työpaikkojen määrää verrataan presidentti ­Barack Obaman kauden päätöshetkiin, saadaan tulos, jonka mukaan teollisia työpaikkoja tuli lisää noin 800 000. Kehitys ei ole katkennut Trumpin kaudella.utotehtaiden ratkaisut olivat monen vuoden pohdinnan lopputuloksia. Päätöksiin vaikutti muun muassa se, että autoteollisuus on alkanut investoida kiihtyvään tahtiin sähköautoihin ja järjestelmiin, jotka tekisivät mahdolliseksi autojen itseohjautuvuuden. Molemmat yritykset kehittivät näitä toimintojaan jo ­Yhdysvalloissa, joten olemassa olevien yksikköjen vahvistaminen oli luontevaa.Lockheed Martin ilmoitti lisäävänsä työpaikkoja, koska Yhdysvallat päätynee tilaamaan 90 F-35-hävittäjää. Trump väitti painaneensa koneiden hinnatkin alas. Todel­lisuudessa ostoista neuvoteltiin jo ennen hänen kauttaan. Hinta laskee edellisiin F-35-ostoihin verrattuna, mutta vain siksi, että edelliset ostoerät olivat pienempiä ja koneiden hinta tyypillisesti laskee, kun vanha tuotantosarja pitenee.rumpin puheisiin tarttumisen sijasta kannattaa huomata trendimuutos. Teol­lisen työn massapako Aasiaan on hidastunut. Työtä jopa palautetaan länteen. Yksi syy on se, että esimerkiksi Kiinassa työn hinta nousee koko ajan.Toinen syy on teollisen internetin, robotisaation ja automaation nopea ­kehitys. Jos tuottavuutta haetaan siirtämällä tuotantoa ihmisiltä koneille, yhtiöille ­alkaa olla sama, onko laitos lännessä vai Kiinassa. Huippumodernien tuotanto­laitosten ohjaaminen ja tuotantosarjojen nopea muokkaus ja hienosäätö kuluttajien tarpeiden muutoksiin saattaa olla lännessä halvempaa ja helpompaa kuin Aasiassa.Tällainen työn paluu tarkoittaa kuitenkin sitä, että palaava työ on sellaista, joka vaatii koulutusta ja osaamista paljon enemmän kuin aikoinaan lähtenyt työ. 1980-luvun työpaikkamääriinkään ei ole enää paluuta – virta vei, puro tuo. Ne, jotka joskus jäivät Yhdysvalloissa tehtaalleen vilkuttamaan, eivät siis saa mennyttä takaisin.Oleellista olisi miettiä, miten lievennetään esimerkiksi tulonsiirroilla eriytymis­kehitystä, joka syntyy siitä, että robottivallankumous tekee harvoista rikkaita. Jos Trumpilla olisi kehitykseen sanottavaa, silloin hän olisi oikeasti aallonharjalla. Mutta tätä ovea hän ei työnnä, sillä ovea pitävät toiselta puolelta kiinni eriytymiskehityksen voittajat. Heille Trumpilla on tarjota veronkevennyksiä.