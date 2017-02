Kuntien ja maakuntien suhdetta pitää tarkentaa

Pääkirjoitus

Historiallisen laajan sote- ja maakuntauudistuksen ensimmäiset laki­esitykset ovat pian eduskunnassa. Uudistusta valmistellaan sadoissa alueellisissa työryhmissä. Esivalmisteluun osallistuu tuhansia ihmisiä.



Pohjimmiltaan on kysymys kuntasektorin tehtävien, toimintojen ja voimavarojen uudelleenjärjestelystä. Noin 98 prosenttia maakunnille siirtyvistä henkilö­työvuosista tulee kuntaorganisaa­tioista.



Kunnat ja maakunnat on nähtävä alusta asti rinnakkaisina ja tasa­vertaisina itsehallinnollisina toimijoina. Maakunta ei ole kuntien päällystakki. Toisaalta kunta ei voi ­käyttää maakunnassa isännän ääntä kuntayhtymistä tutulla tavalla.



Kuntien ja maakuntien toimintaa ohjaavat viime kädessä samat ihmiset, asukkaat. He valitsevat sekä kunnissa ­että maakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttävät valtuustot. Kuntien ja maakuntien valtuustoilla on yhteinen vastuu asukkaiden ­hyvinvoinnista ja alueen elinvoimasta.



Yksi valmisteilla olevan uudistuksen ulottuvuus on kunnan ja maakunnan uusi suhde. Pahimmillaan siitä tulee riitelyn rajapinta, joka imee energiaa ja euroja. Parhaassa tapauksessa onnistumme luomaan yhdyspinnan, jossa kunnan ja maakunnan vastuulla olevat asiat ja prosessit toimivat sujuvasti asiakkaiden ja alueiden parhaaksi.



Tilannetta auttanee se, että kunnat ja maakunnat eivät periaatteessa kilpaile samoista rahoista. Maakunta saa ainakin alkuvaiheensa ­rahoituksen valtiolta ja pieneltä osin asiakasmaksuista. Kunnalla on vastedeskin nykyiset tulomuodot, jotka sisältävät sekä valtionosuus- ja verotuloja että asiakasmaksuja.



Kunnan ja maakunnan välisen ­yhdyspinnan luominen on välttämätöntä, jotta uudistuksen tavoitteisiin päästään. Vaikka sekä kunnalla että maakunnalla on omat ­lakisääteiset tehtävänsä, niissä ­onnistuminen riippuu yleensä toimivallan, osaamisen ja voimavarojen yhteensovittamisesta. Erityisesti kaupunkiseuduilla yhteistyön merkitys on suuri ja tarvitsee tuekseen myös lainsäädäntöä.



Kunnat vastaavat vastedeskin varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta. Oppilashuollolle välttämättömät koulupsykologi- ja koulukuraattoripalvelut kuuluvat tehtyjen linjausten mukaan kunnille, mutta ­samoissa kouluissa työskentelevät terveydenhoitajat ovatkin osa maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Jotta oppilaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista voidaan huo­lehtia, uudenlaiset toimintamallit on luotava yhdessä.



Kunnat vaikuttavat monin tavoin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, muun muassa asuin- ja elinympäristöä, liiken­nettä, liikuntapaikkoja sekä kult­tuuri- ja vapaa-ajan palveluja kos­kevilla toimenpiteillä. Varsinaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on kuitenkin maa­kunnalla.



Yhteistyötä on nyt rakennettava ­uuteen tilanteeseen sopivaksi asukkaiden tarpeet huomioon ottaen.



Uudenlainen yhdyspinta syntyy myös aluesuunnitteluun ja kaavoitukseen.



Maakuntakaavoitus siirtyy kuntayhtymistä itsehallinnollisille maakunnille. Maakuntakaavojen toteuttamisessa kuntien yleis- ja asemakaavoitus on kuitenkin ratkaisevaa.



Maakuntakaavoitusta on kehitettävä nykyistä strategisemmaksi. ­Samalla on lainsäädännöllä var­mistettava, että kunnat voivat vaikuttaa maakuntakaavojen laatimiseen. Kun­tien ja kaupunkiseutujen elinvoimaisuus edellyttää, että kunnilla on vastedeskin maapolitiikassa ja kaavoituksessa oikeus itsenäisiin valintoihin.



Voimavarojen yhdistämistä tarvitaan elinkeinopolitiikassa ja etenkin etsittäessä ratkaisuja pitkäaikaistyöttömyyteen. Vetoapua kaivataan myös tekeillä olevalta kasvupalvelu-uudistukselta.



Yhdyspintojen toimivaa muotoutumista edistäisi, jos kunta ja maakunta voisivat kaavailtua vapaammin sopia tehtävien tarkoituksenmukaisesta toteuttamisesta muun muassa alueelliset erityistarpeet huomioon ottaen. Tämä vahvistaisi sekä kuntien että maakuntien itsehallinnollista asemaa.



Kevään kuntavaaleissa on syytä keskustella kunnan ja maakunnan yhteistyön järjestämisestä. Kuntien ja maakuntien tulevat valtuustot vaikuttavat ratkaisevasti siihen, kuinka yhteistyötä valmistellaan ja kuinka siinä onnistutaan.



Timo Reina



Kirjoittaja on Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.