Suositukset eivät auta liikkumaan

talviloman jälkeen tuli mieleen pohtia, miksi liikunta on monille niin vaikeaa. Pieni mutta näkyvä osa suomalaisista kyllä koluaa innokkaasti lenkkipolut, joogasalit ja Lapin hiihtoladut. Valtaosa tekee jotain ihan muuta.Liikuntatutkimuksista voi päätellä, että iso osa suomalaisista ei pidä kuntoliikunnasta yhtään. Vain joka kymmenes liikkuu täysin suositusten mukaan. Moni ei juuri lainkaan.Lähiympäristön mutuseurannan perusteella liikunnan lisääminen on myös isolle osalle ihmisistä aika vastenmielistä ja vaikeaa, ainakin yhtä vaikeaa kuin laihduttaminen.osasyy juuri liikuntasuosituk­sissa? Vähän liikkuvan ihmisen näkö­kulmasta ne ovat epärealistiset ja ahdistavan vaativat.Jos liikunta on tähän mennessä koos­tunut supermarketin käytävien kiertämisestä kerran viikossa, miltä kuulostaa tällainen suositus? Reipasta kestävyys­liikuntaa ainakin 2,5 tuntia viikossa. Lisäksi lihasvoimaa ylläpitävää liikuntaa vähintään kahtena päivänä viikossa.Ne, jotka ovat aina liikkuneet, eivät suositusta tarvitse. Muille se tuskin toimii kannustimena edes aloittaa. Liikunta saadaan kuulostamaan ehdottomalta suorittamiselta, johon vaaditaan hikeä, tavoitteita, tuskaa ja mittareita.järkevämpää korostaa, että nollaa parempi on mikä tahansa jäsenten liikuttaminen. Esimerkiksi se, että jättää auton kotiin edes joka toinen kerta kun menee lähikauppaan tai muille asioille. Tai että alkaa nousta tuolilta ilman ­käsien apua, reisi- ja vatsalihaksia käyt­täen. Ihan tavallinen rauhallinen kävelykin on tyhjää parempi – vielä parempi, jos kävelee mättäisellä metsämaalla.Ennen liikkumattomalle realistisinta olisi aloittaa arkeen sopivalla helpolla hyötyliikunnalla. Äkkijyrkät elämänmuutokset, personal trainerit ja kunto­salin korttiostokset jäävät helposti samanlaisiksi nopeasti lopahtaviksi hyviksi aikeiksi kuin laihduttajan ihmedieetit.suosituksia fanaattisemmat ovat tosin uudet pienten lasten liikuntaohjeet. Niiden mukaan ei riitä, että lapsi ulkoilee runsaat kaksi tuntia päiväkodissa. Sen jälkeen lasta pitäisi juoksuttaa vielä harrastuksissa tai talon ympäri. Kunnon hikiliikuntaa pitäisi saada 60 minuuttia joka ikinen päivä.Ihanko oikeasti? Jos kuitenkin vaikka leivottaisiin ja juteltaisiin rauhassa.