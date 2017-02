Elämää oudossa yhteiskunnassa

Pääkirjoitus

että Ranskan väestöstä lähes kolmasosa on muslimeja. Ja määrä kasvaa niin, että vuonna 2020 heitä on jo neljä kymmenestä.Tiesittekö, että Hollannissa yli kolmasosa kansasta paheksuu homoseksuaalisuutta. Ja että lähes puolet hollantilaisista kokee itsensä enemmän tai vähemmän onnettomaksi.Ette tienneet, jos olitte samaa mieltä näiden väitteiden kanssa. Luulitte. Ja luulo ei ole läheskään tiedon väärti.Ipsos Mori selvitteli 40 maassa ihmisten käsityksiä siitä, millaisessa yhteiskunnassa he elävät. Oletukset heittivät välillä todella kauas todellisuudesta.Ranskassa ihmisiä ei rekisteröidä uskonnon perusteella. Arviot kertovat, että muslimeita on vain runsas seitsemän prosenttia väestöstä. Heidän osuutensa nousee, mutta nykyisten laskelmien mukaan runsaaseen kahdeksaan prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.Ipsos Morin mukaan Hollannissa tehtyjen kyselyiden mukaan vain viisi prosenttia kansalaisista paheksuu homoseksuaalisuutta. Ja onnelliseksi tunnustautuu 84 ihmistä sadasta.yhdistää kaikki kysymykset, niihin annetut vastaukset ja vertaa vastauksia kunkin maan todellisuuteen.Tältä pohjalta saadaan ”tietämättömyysindeksi”. Intia saa maailmanmestaruuden, kun kisataan siitä, missä ihmisten käsitys omasta yhteiskunnastaan on pahimmin pielessä. Länsimaiden ykkönen on Yhdysvallat. Suomi ei ollut kyselyssä mukana.Viime päivinä Suomessa on väitelty siitä, mitä sananvapaus on ja kenelle se kuuluu. Ennen kaikkea sananvapaus on virheettömän tiedon vastaanottamisen oikeus, joka kuuluu kansalaisille. Toimittajien ja heidän työnantajiensa tulee tar­jota totuudellista ja olennaista tietoa, jonka pohjalta kansalaiset voivat tehdä valintojaan – esimerkiksi äänestäessään.Jos kansalaisten käsitys ympäröivästä todellisuudesta on niin vinksallaan kuin Ipsos Morin selvitys osoittaa, joko tiedon tarjonnan tai tiedon kulutuksen puolella jotain on mennyt pahasti pieleen ja valintoja tehdään väärän tilannekuvan pohjalta. Sananvapaus ei tuota riittävästi sitä hyvää, mitä sen pitäisi tuottaa.että niin Hollannissa kuin Ranskassakin pidetään kohta tärkeät vaa­lit. Molemmissa maissa äärioikeisto nou­see vetoamalla ihmisten luuloihin ja pel­koihin – joista monet ovat aiheettomia.