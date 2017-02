Hallituksen puoliväliriihen tehtävät alkavat olla kasassa

Pääkirjoitus

julkaisi aiemmin helmikuussa katsauksen Suomen julkisen talouden näkymiin ja haasteisiin. Katsaus keskittyy tarkastelemaan, ovatko hallitusohjelman keskeiset työlli­syysasteen nostoa ja julkisen velkaantumisen pysäyttämistä koskevat tavoitteet toteutumassa.Tuomio on tyly, ja kuuluu sana­tarkasti näin: ”Keskeiset hallituksen asettamat tavoitteet eivät täyty. Tavoitteesta, jonka mukaan lisä­velkaa ei oteta, ollaan vielä kaukana. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kääntynee kuitenkin tavoitellusti lievään laskuun vuosikymmenen lopussa, mutta velkasuhde uhkaa kääntyä uudelleen kasvuun 2020-luvulla. Työllisyysaste on jäämässä kaksi prosenttiyksikköä tavoiteltua 72:ta prosenttia alhaisemmaksi vuonna 2019.”Taidatko sen selkeämmin sanoa.vahvistaa professori Roope Uusitalon johtaman talouspolitiikan arviointineuvoston tuore raportti, joka on keskeisiltä johtopäätöksiltään samansisältöinen.Sekä valtiovarainministeriön että arviointineuvoston paperissa toki todetaan Suomen kansantalouden kääntyneen vuoden 2016 aikana pieneen kasvuun, joka näyttäisi jatkuvan kuluvana vuonna. Tämä on tietysti hyvä uutinen, mutta isoon riemuun ei vielä ole aihetta. Jo lähes vuosikymmenen ajan taloutta piinanneen näivetystaudin oli jo aikakin taittua. Tavaravienti on kuitenkin yhä varsin matalalla tasolla ja se supistui viime vuonna.Talouden kasvu perustuukin rakentamisen ja yksityisen kulutuksen kasvuun. Yksityisen kulutuksen kasvu taas on suurelta osin velka­rahoitteista ja on siten epäterveellä pohjalla. Tänä vuonna kulutuksen kasvua hillitsee myös reaalipalkkojen pieni lasku.Välttämätön ehto julkisen talouden tasapainotukselle ja pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin säilymiselle on korkea työllisyysaste. Paljon nykyistä suuremman määrän ihmisiä pitäisi käydä töissä.tavoitteena on 72 prosentin työllisyysaste. Siihen ei siis olla asiantuntijoiden mukaan pääsemässä, vaikka muissa Pohjoismaissa suhdeluku on korkeampi. Miesten kohdalla 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on noussut 60 prosenttiin. Se on silti kansainvälisesti vertaillen yhä matala. Ruotsissa vas­taava luku on 77 prosenttia. Synnytysiässä olevien naisten työllisyysaste on Suomessa laskenut reilusti. Esimerkiksi 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä työllisyysaste on 10 prosenttiyksikköä matalampi kuin Ruotsissa. Ilmeisenä syynä on suomalainen erikoisuus, lasten kotona tapahtuvan hoidon tuki.Iso, jatkuva työttömyys on kiviriippa julkiselle taloudelle. Erityisen pulmallista on asumistukimenojen nopea paisuminen. Vuonna 2016 menot olivat jo yli 1,9 miljardia euroa. Asumismenot ovat paitsi suuri menoerä myös keskeinen syy kannustinloukkuihin. Lisäksi tuki on johtanut vuokrien nousuun.asuntojen hintakehitys, vuokrien nousu ja asumistukimenojen paisuminen kertovat, kuinka hankalaa järkevän asuntopolitiikan tekeminen on.Ruotsin asuntopolitiikkaan kyllästynyt arvostettu taloustieteilijä Assar Lindbäck sanoi jo 1970-luvulla, että on kaksi yhteiskuntapolitiikan lohkoa, joita koskevissa päätöksissä ekonomisteja ei uskota, nimittäin asuntopolitiikka ja maatalouspolitiikka. Tämä pitää vieläkin aika hy­vin paikkansa – eikä vain Ruotsissa.Hallituksen sisältäkin on kuulunut ääniä, joiden mukaan julkista taloutta ei tarvitse enää tasapainottaa, ei ainakaan menoja karsimalla.Suhdannetilanteen paraneminen ei riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti. Tärkeintä olisi löytää työllisyyttä parantavia toimia. On kuitenkin vaikea nähdä, millaisia suuret, laajaa tukea saavat toimenpiteet voisivat olla.kestävyys­vajeeksi arvioidaan nyt runsaat kolme prosenttia bruttokansantuotteesta eli noin 7 miljardia euroa.Päättäjien pitäisi jo nyt oivaltaa, että julkisiin menoihin tulee 2020-luvulla huomattavia lisäpaineita suurten ikäluokkien saavuttaessa hoidon tarvetta kasvattavan 80 vuo­den iän. Nämäkin menot joudutaan nykyarvioiden mukaan rahoittamaan taloudessa, joka kasvaa ehkä vain yhden prosentin vuosivauhtia.Hallitus lykkäsi puoliväliriihensä kunnallisvaalien jälkeiseen aikaan sillä perusteella, että tuohon mennessä saadaan uusia tietoja talousnäkymistä. Varmaankin jokin desimaali jossakin muuttuu, mutta jo nyt hallituksella on aivan riittävä tietopohja päätösten tekemiseen.