Siperia opetti saksalaisia seksipakolaisia

tiedotus­välineillä oli joulukuun puolivälissä kerrotta­vanaan iloinen uutinen: 12-henkinen saksalaisperhe oli muuttanut Siperiaan. Eugen ja Louise Martensin mukaan he pakenivat Nordrhein-Westfalenin koulujen pakollista sukupuoliopetusta perinteisiä arvoja kunnioittavalle Venäjälle. Lehdissä heidät nimettiin ”seksipakolaisiksi”.Maanantaiaamuna länsisiperialaisen Novosibirskin alueen uutissivusto Vn.ru kertoi tuoreen yllätysuutisen viidentuhannen asukkaan Kyštovkan kylästä: seksipakolaiset olivat häipyneet takaisin Saksaan selityksiä jättämättä.perillä oleva Kyštovkan paikallislehden toimittaja veikkaili lähdön syitä Moskovski Komsomolets -lehdessä. Asukkaat olivat pääsääntöisesti ottaneet uudet naapurit avosylin vastaan, mutta poikkeuksiakin oli. Teinipojat olivat tehneet saksalaisille natsitervehdyksiä.Suurperheen talokaan ei ollut mitään luksusta, itse asiassa mökki oli ollut tyhjillään vuosikausia. Isännän suunnitelmat traktorin ostosta ja maanviljelyksestä olivat törmänneet vaikeuksiin pellonvuokrauksessa. Kielitaidon puute rajoitti sosiaalista elämää ja haittasi lasten koulunkäyntiä.Tarajoen varrella neljänsadan kilometrin päässä Novosibirskistä sijaitseva kylä on suunnilleen Kööpenhaminan leveysasteilla, joten ei se mitään ikiroudan aluetta ole. Mutta viimeinen pisara saksalaisille näytti olleen pakkanen, joka kiristyi helmikuussa 40 asteeseen.Suomalaista tietysti riemastuttaa, kun saksalainen joutuu Siperian opettamaksi. Mutta meillä taitaa olla aika lailla yhteistä saksalaisten kanssa.Martensit ovat ehkä eräänlainen ääri-ilmiö, mutta yhtä kaikki he edustavat sitä suurta eurooppalaisten joukkoa, joka on korviaan myöten täynnä suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa. Eliitillähän tuommoiseen vain on varaa, ja eliittiä hännystelevillä suvakeilla. Perinteiset arvot kunniaan!on hyvää vauhtia käymässä samoin kuin kävi 1930-luvulla: äänekäs joukko räyhähenkiä määrää, mistä keskustellaan ja miten. Tuolloin länkytettiin naama vakavana ”juutalaiskysymyksestä”. Nyt keskustellaan samalla älyllisellä tasolla ulkomaalaisista.Martensit uskoivat, mitä lehdissä luki: Venäjä edustaa perinteisiä arvoja. Se on pitkälti pelkkää sananhelinää, sillä – Junnu Vainion sanoin – aika entinen ei koskaan enää palaa. Kannattaa uskoa Kotkan riimimestaria, niin ei tarvitse mennä Siperiaan opintomatkalle.