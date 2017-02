Ihmisen päälle ei saa sylkeä

Pääkirjoitus

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä on alkanut pysäyttävä kampanja. Tavalliset ihmiset kertovat kampanjajulisteissa ja mainoksissa tarinansa siitä, kuinka he ovat joutuneet häirinnän tai syrjinnän kohteiksi bussissa, junassa tai raitiovaunussa. Julkisuuden henkilöt puolestaan kertovat, ­miten he ovat puuttuneet tilanteisiin. He kannustavat muitakin tekemään niin.



Eräs tummaihoinen helsinkiläisnainen kertoo, että hänen päälleen on syljetty. Tieto on niin hämmentävä, ettei sitä ­oikein haluaisi uskoa todeksi. Törkeästi käyttäytyvät ihmiset eivät kertomusten mukaan ole mitään laitapuolen kulkijoita vaan ihan tavallisia suomalaisia. Tällaistako on elämä maassa, jonka kansa pitää itseään sivistyneenä?



Sosiaalisen median vihapuheesta on puhuttu paljon. Ylilyöntien syyksi arvioidaan usein se, että tietokoneen ääressä tulee purkaneeksi sellaista mitä ei sanoisi toiselle ihmiselle kasvotusten. Mutta näköjään Suomessa nykyisin ihmisille sanotaan ja tehdään kasvotustenkin todella kuvottavia asioita.



HSL, HKL ja Ihmisoikeusliitto ansaitsevat kiitoksen kampanjastaan. Koulukiusaaminen on yleensä loppunut, kun tilanteisiin on puututtu. Se lienee paras lääke myös aikuisten häiriköintiin.