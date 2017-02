Maailmasta on tullut aiempaa tasa-arvoisempi

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Nykyisin on vallalla virheellinen käsitys, jonka mukaan eriarvoisuus lisääntyy vääjäämättä. Kansalaisjärjestö Oxfam ruokki tätä väärinkäsitystä tammikuussa julkistetussa raportissaan väittämällä, että kahdeksalla maailman varakkaimmalla ihmisellä on yhtä paljon omaisuutta kuin puolella koko maailman väestöstä.



Oxfam mittaa nettovarallisuutta, ei tuloja. Järjestön laskelmiin sisältyy niin sanottu negatiivinen omaisuus, kuten opintolaina ja asunto-omaisuuteen sidottu pääoma.



Tällä periaatteella viisi prosenttia yhdysvaltalaisista lukeutuu maailman köyhimpiin – he ovat köyhempiä kuin kolme neljäsosaa afrikkalaisista. Zimbabwelainen päivätyöläinen, jolla ei ole kuin kampa taskussaan, on Oxfamin mielestä rikkaampi kuin 45 prosenttia maailman ihmisistä. Oxfamin tiedoissa ei myöskään oteta huomioon oikeutta eläkkeeseen tai mittavia valtioiden hallussa olevia varoja.



Todellinen kuva eriarvoisuudesta on valoisampi. Tuloilla on enemmän merkitystä kuin varallisuudella. On totta, että kahden viime vuosisadan aikana tuloerot rikkaiden ja köyhien välillä ovat kasvaneet. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että yhä useammat ihmiset ovat nousseet köyhyydestä.



Vuonna 1820 eriarvoisuus oli maailmanlaajuisesti vähäistä – miltei kaikki esivanhempamme olivat tasaveroisesti köyhiä. Teollinen vallankumous johti tulotason nopeaan nousuun ensin muutamissa ja myöhemmin yhä useammissa maissa.



Kaksi vuosisataa sitten noin 94 prosenttia maailman ihmisistä eli kurjuudessa. Vuonna 2015 Maailmanpankki totesi, että absoluuttisessa köyhyydessä elävien osuus oli ensimmäisen kerran pudonnut alle kymmenen prosenttiin.



Kun tuijotamme pelkkää eriarvoisuutta, meiltä jää huomaamatta, miten moni on vapautunut köyhyyden ikeestä.



Vuonna 1820 rikkaiden ja köyhien väliset tuloerot olivat maailmanlaajuisesti yhtä suuria kuin nykyään kaikkein epätasa-arvoisimmissa yhteiskunnissa, kuten Brasiliassa ja Meksikossa. Joidenkin maiden nopean kehityksen vuoksi kuilu kasvoi vuoden 1820 jälkeen ja oli 1950-luvun jälkeen leveimmillään muutamien vuosikymmenten ajan.



Jotakin merkittävää alkoi tapahtua 1980-luvulla. Valtava määrä ihmisiä nousi köyhyydestä. Maailmaan muodostui kasvava globaali keskiluokka, johon kuului vuonna 1985 jo noin miljardi ihmistä. Sittemmin keskiluokkaan kuuluvien määrä on noussut yli 2,5 miljardiin. Maailmanlaajuinen eriarvoisuus on todellisuudessa vähentynyt 30 viime vuoden kuluessa, ja erityisen nopeasti 15 viime vuoden aikana.



Maiden sisällä tuloerot ovat kiistatta lisääntyneet jonkin verran lähinnä globalisaation vuoksi, mutta eriarvoisuus on yleisesti ottaen vähäisempää kuin sata vuotta sitten.



Yhdysvalloissa tuloerot ovat tosin kasvaneet, ja hyvätuloisin prosentti kerää häkellyttävästi jopa 20 prosenttia kaikista tuloista. Japani ja Manner-Eurooppa ovat kulkeneet toisenlaista polkua: tuloerot ovat kaventuneet sadan viime vuoden kuluessa, eivätkä ne ole kääntyneet merkittävään nousuun. Globaali eriarvoisuus vähenee kehitysmaiden väestön noustessa köyhyydestä.



Eriarvoisuutta on tärkeä miettiä muutenkin kuin tulojen kannalta. Ihmiset elävät pidempään ja pysyvät terveempinä. Vuonna 1900 keskimääräinen elinikä oli 30 vuotta, nykyään se on 71 vuotta. Viidenkymmenen viime vuoden kuluessa ero maailman rikkaimpien ja köyhimpien maiden eliniänodotteissa on pudonnut 28 vuodesta 19 vuoteen.



Myös koulutuksen eriarvoisuus on maailmanlaajuisesti vähentynyt. Vuonna 1870 yli kolme neljäsosaa ihmisistä oli lukutaidottomia, ja koulutuksen saatavuuteen liittyvä eriarvoisuus oli jopa jyrkempää kuin tuloihin liittyvä. Nykyään yli neljä viidesosaa maailman ihmisistä osaa lukea, ja lukutaidottomat ovat yleensä vanhoja ihmisiä. Nuoremmille sukupolville on tarjolla ennennäkemättömät koulutusmahdollisuudet.



Kärjistyessään eriarvoisuus haittaa talouskasvua ja heikentää so­siaalista liikkuvuutta. Meidän tulee torjua eriarvoisuutta, mutta samalla on muistettava, että niin köyhyyden torjunnassa kuin tulojen, koulutuksen ja terveydenhuollon tasa-arvoisuuden kehittämisessä on saatu ­aikaan maailmanlaajuista edistystä.



Bjørn Lomborg



Kirjoittaja on Copenhagen Consensus Centerin johtaja.