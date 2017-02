Perussuomalaiset jatkavat taiteiluaan rasismin kanssa

Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viikonvaihteessa kohistiin siitä, että Tampereen perussuomalaisten puheenjohtaja Terhi Kiemunki erotettiin puolueesta. Syyksi kerrottiin epäselvyydet 150 euron matkalaskussa.



Pieni rahasumma johti dramaattisempaan lopputulokseen kuin Kiemungin aiemmat toimet. Kiemunki pyysi viime vuonna poliisia tutkimaan, ovatko hänen kirjoituksensa rasistisia. Lopputuloksena oli käräjäoikeuden sakkotuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Puoluehallitus ei reagoinut tuomioon, koska Kiemunki valitti hovioikeuteen. Jo tuolloin puolueen johdossa oli myös näkemyksiä, että Kiemungin kohdalla mitta alkaa olla täysi.



Kiemungin tapaus on jatkoa perussuomalaisten tasapainoilulle rasismin ja jyrkän maahanmuuttokriittisyyden kanssa. Tänä keväänä aihe saa uutta painoarvoa, kun euroedustaja Jussi Halla-aho on ­ilmoittanut harkitsevansa ehdokkuutta puolueen puheenjohtajaksi.



Halla-ahon tärkein vaaliase olisi kovempi maahanmuuttolinja. Kun puo­lueen kannatus on hallitusvastuun myötä romahtanut, halla-aholaisten vaatimukset tiukemmasta linjasta saavat kaikupohjaa. Samaan aikaan Halla-ahon toiminta on karkottanut Helsingin valtuustossa jo neljä perussuomalaisten valtuutettua muihin puolueisiin.



Ensisijaisesti köyhien tai ”unohdetun kansan” asialla oleville perussuomalaisille onkin olemassa vaihtoehtoja muissa puolueissa. Jyrkempää maahanmuuttolinjaa ajaville vaihtoehtoja ei juuri ole.



P uheenjohtaja Timo Soini on tasapainoillut eri näkemysten välissä. Rasistiset möläyttäjät ovat selvinneet yleensä nuhteilla. Puheenjohtaja itse on vältellyt selkeitä linjauksia näissä kysymyksissä. Se kuitenkin tiedetään, että 20 vuotta puoluetta johtanut Soini ei halua jättää elämäntyötään Jussi Halla-ahon käsiin.



Parhaillaan Soini miettii, lähteekö hän vielä ehdolle puheenjohtajaksi kesäkuun puoluekokouksessa. Vaakakupissa ei paina vain puolueen kohtalo vaan myös ­Soinin omien unelmien täyttymys, ­ulko­ministerin salkku. Puolueen siirtyminen halla-aholaisten käsiin johtaisi melko varmasti hallitustaipaleen päättymiseen.