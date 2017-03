Robotin saa kesytettyä ystäväksi tulonsiirroilla

Pääkirjoitus

Maailmantalouden

Lännestä

Robotit

Watson

Gatesin

ja yhteiskuntien suurimpia tulevia mullistuksia on robottien vallankumous. Se ei ole vanhoista tieteiselokuvista tuttu metallipönttöjen yllätyshyökkäys, vaan huomaamattomasti kiihtyvä prosessi, jossa automaatio muuttaa ja vie ihmisten työtä sekä vaikuttaa yhteiskuntien tulonjakoon.takavuosina Aasiaan siirtynyttä työtä palaa takaisin. Esimerkiksi Kiinassa työn hinta nousee. Samaan aikaan teollinen automaatio kehittyy. Monelle yritykselle on jo kannattavaa tehdä tuotteet Yhdysvalloissa tai Euroopassa.Suomessa puhumassa piipahtanut Massachusetts Institute of Techno­logyn professori Erik Brynjolfsson muistutti, että tietokoneet eivät korvaa enää vain yksinkertaista teollista työtä, kuten yhä ymmärretään. Tietokoneet osaavat jo päätellä, mitä niiltä odotetaan, ja ne ­yhdistelevät tietoa ilman ihmisen ohjeita siitä, mitä pitäisi tehdä., tekoälyt, tietokoneet – mitä automaatio kussakin tehtävässä tarkoittaa – yltävät yhä vaativampiin tehtäviin. Hyvä esimerkki on IBM:n supertietokoneiden ryväs Watson.Watson on osallistunut musiikin säveltämiseen. Se on päihittänyt ihmislääkäreitä tehdessään oireiden perusteilla lääketieteellisiä diagnooseja. Watson etsii lääketehtaiden apuna syöpälääkkeitä ja luotto­firmojen apuna luistavia maksutapoja ihmisille. Watsonin apua kaipaavia yrityksiä on pitkä lista. Uusien pestien mukana tietokoneen tehtäväkenttä laajenee.ei ole ainoa ihmisten maailmaan tunkeutuva tietokone. Boston Consulting Group arvioi, että robottien aikakausi on vasta aluillaan: helposti automatisoitavia tehtäviä on paljon enemmän kuin mitä ­koneet ovat ottaneet hoitaakseen.BCG arvioi, että automatisoita­vissa tehtävissä ihminen vaihtuu koneeseen, kun ihmistyö on 15 prosenttia konetyötä kalliimpaa.Boston Consulting Group ottaa esimerkiksi autotehtaan hitsarin. Kun koneen kaikki kustannukset jyvittää pitkälle aikavälille, sen kulut ovat enää kymmenisen prosenttia ihmishitsarin kuluista.Kustannuslaskelmaan vaikuttaa ennen kaikkea se, että automaation hinta laskee koko ajan jyrkästi ja koneiden tuottavuus kasvaa. Robotit liikkuvat ihmisten seassa ilman kalliita suojajärjestelmiä, ne näkevät ja kuulevat, reagoivat näkemäänsä ja pystyvät muuttamaan toimintaansa, jos kohde muuttuu.Modernin koneistuksen kustannusten laskiessa automaatio tulee yhä pienempien yritysten ulottuville. Ja pienet yritykset ovat aina olleet ne, jotka työllistävät ihmisiä.Brynjolfsson arvioi, että käynnissä oleva teollinen vallankumous poikkeaa aiemmista. Tuottavuuden kasvuun tähdänneissä aiemmissa murroksissa katosi kyllä työtä, mutta se korvautui toisenlaisella työllä. Brynjolfssonin mukaan tällaista korvaavuutta ei ehkä enää ole.Jos näin käy, työtä katoaa myös keskipalkkaisista ammateista ja automaation hedelmiä korjaavat yhä harvemmat. Tulojen kakussa pää­omatulojen siivu kasvaa ja palkka­tulojen osuus kutistuu.Yksi robottikumouksen rakentajista, Microsoftin perustaja Bill Gates pohti kehitystä Quatrz -nettimediassa. Gates uskoi, että ihmisille jää kyllä työtä sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan inhimillistä kohtaamista ja hoivaa. Ihmisten kouluttaminen uuteen työn maailmaan vaa­tii kuitenkin rahaa, jota saadaan tulo- ja kulutusveroista. Ja niitä mak­savat ihmiset, eivät koneet, minkä vuoksi jonkinlainen robottivero olisi oikeutettu, Gates muistutti.Koneisiin kohdistuva vero johtaisi ongelmiin verokohteen määrittelyssä. Robotit eivät ole enää erillisiä vekottimia, vaan ihmisen työhön sulautunutta apua ja osallisuutta. Samoin vaikeaa olisi päästä globaaliin yhteisymmärrykseen siitä, että näin pitäisi verottaa kaikkialla.näkemyksistä paistaa hänen lähtökohtansa – amerikkalainen yhteiskunta. Gatesin tarjoama vero voi hidastaa robottivallankumousta, mutta samalla se hidastaa tuottavuuden kasvua eikä poista kehitykseen patoutuvia ongelmia.Pohjoismainen yhteiskuntamalli verotusjärjestelmineen ja tulon­siirtoineen voi toimia paremmin. Tulonsiirrot erojen tasaajina ovat yleisesti hyväksyttyjä ja sopivat oikein viritettyinä robottivallankumouksen ongelmien lievittämiseen.Jos Brynjolfsson on oikeassa, pohjoismainen tulonsiirtojärjestelmä yhdessä perustulon kanssa saattaa olla yllättävän moderni malli.