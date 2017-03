Avaudu aidosti, työnantaja

Pääkirjoitus

työntekijä, edustamaan!Näin toivoo moni tietotyönantaja työpaikkailmoituksissa. Konsulttikielellä haussa on nyt työntekijälähettiläs. ”Lähettiläs” somettaa näkemyksiä omalla naamallaan. Näin firman maine kohenee ja ihmisen arvo asiantuntijana kasvaa, sanovat konsultit.Tässä on totuutta, sillä työ muuttuu: siitä tulee projekteja, lyhyitä rykäyksiä tai keikkoja, sanotaan. Työntekijän kannalta maine asiantuntijana kannattaakin pitää kunnossa, jotta projekteja riittää. Mutta onko kuvio todella ongelmaton?valtion tutkijat miettivät nyt, onko heidän vaiettava somessa ilmastonmuutoksesta, jos poliitikko käskee. Suomessa Yle-kohun aikana moni yhtiötä arvostellut toimittaja kertoi tunteitaan somessa, moni muu vaikeni. Liikennejätti Uber horjuu, kun työntekijät ja kuskit paljastavat yhtiön outoa kulttuuria. ”Lähettiläiden” asema muuttuukin vaikeaksi, kun työnantaja ajautuu ongelmiin. Uhratako uskottavuutta asiantuntijana vaikenemalla vai asemaa työnantajan silmissä puhumalla?”Yksi tämän ajan ongelma on, että samat henkilöt edustavat instituutiota ja samaan aikaan itseään esimerkiksi so­siaalisessa mediassa”, Ylen toimitusjoh­taja Lauri Kivinen muotoili kuvion Maaseudun tulevaisuudessa helmikuussa.kannattaa pysähtyä.Ongelma asiasta tulee, jos (tieto)työn tulevaisuuden ajattelee 1900-luvun kaltaiseksi: ihminen on ensin työntekijä, vasta sitten oma itsensä ja vie somessa firman viestiä. Organisaatio on pyramidi. Kriisissä avoimuus on ”likapyykin puimista julkisesti”. ”Lähettiläät” vaikenevat ja ”avoin” yhtiö onkin ”falski”.Uusi (tieto)työ tarjoaa vaihtoehtoa: Siinä työntekijä on ensin oma itsensä, vasta sitten työntekijä – ja aina ”lähettiläs”. Organisaatiot ovat verkostoja, ­joiden välillä ihmiset hyppivät. Johdon tehtävä on huolehtia kulttuurista ja siitä, että asioista voi kertoa avoimesti. Asiantuntijat tietävät rajan, joka syö markkina-arvoa (salaisuuksien levittely ja valittaminen, ei hyvä). Kun toimii näin, avoimuudesta tulee yhtiön paras mainos ja luottamuksen tae. Jos alustalla edes muhii ”likapyykkiä”, johto on epäonnistunut.ei tarkoita, etteikö johto päättäisi suuntaa. Johtaminen vain muuttuu käskemisestä kulttuurin ruokkimiseksi ja ”lähettiläiden” työn mahdollistamiseksi. Valta onkin symbioosi, ei pyramidi.Tämä muutos on vaikea. Mutta jos työn muutokseen uskoo, sillä on jo kiire.