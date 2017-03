Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen kunnista Kelaan vuodenvaihteessa on saanut aikaan ennennäkemättömät ruuhkat. Hakemusten käsittelyajat ovat venyneet yli lain salliman aikarajan, mikä on ajanut monet toimeentulotuen varassa elävät ahdinkoon (HS 2.3.).



Kela ei varautunut riittävästi lisääntyvään työmäärään. Tämän seurauksena hakemusten käsittely on ruuhkaantunut, puhelinpalvelut ovat tukkeutuneet ja kiireellä tehtyjä virhepäätöksiä on jouduttu oikomaan. Kela osoitti suur­urakkaan 750 käsittelijää, joista osa palkattiin kunnista. Määrä ei ollut riittävä, sillä samoja tehtäviä hoiti kunnissa yli 2 000 ihmistä. Nyt Kela puolestaan odottaa kunnilta apua ruuhkien purkamiseen.



Kela teki pahan virhearvion olettaessaan, että hakemusten käsittely hoituu huomattavasti aiempaa pienemmältä joukolta käden käänteessä. Tämä on johtanut toimeentulotuen saajien kannalta kohtuuttomaan tilanteeseen. Perustoimeentulotuki on niin sanottu viimesijainen tuki eli sitä maksetaan viime hädässä, kun tulot ja etuudet eivät riitä päivittäiseen elämiseen. Yksittäisiä tuen saajia on Suomessa lähes puoli miljoonaa.



E rikoiseksi tilanteen tekee se, ettei Kelan uusi tehtävä ollut mikään yllätys. Kela halusi sitä itse jo vuonna 2014 ja perusteli esitystään asiakkaiden tasa-arvoisella kohtelulla ja oikeuksien parantumisella. Säästöäkin laskettiin syntyvän kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Valmisteluaikaa on ollut runsaasti, sillä hallituksen esitys toimeentulotukilain muuttamisesta annettiin vuonna 2014.



Nyt ruuhkien purkamiseen tarvitaan pikaisesti väkeä, jotta hakemusten käsittely saadaan hallintaan. Sitten ­ongelmien syyt on selvitettävä ja virheistä on otettava opiksi. Kyse on ihmistä, jotka muutenkin sinnittelevät päivästä toiseen. Toimeentulotuen viivästyminen johtaa nopeasti kestämättömään tilanteeseen.



Kelan lisäksi myös hallituksen on kannettava vastuunsa, sillä kyse on poliittisista päätöksistä. Ihmisten perustoimeentuloa koskevia ratkaisuja ei voi tehdä niin, että kokeillaan ensin ja korjataan sitten. Hyvinvointivaltion on kyettävä huolehtimaan heikoimmistaan.