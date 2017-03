Pääkirjoitus

terveys­keskus on vienyt potilaita metsään. Kymmenen potilasta kävi kahdeksalla opastetulla luontoretkellä muun muassa Sipoonkorvessa.Osallistujilla oli sekä fyysisiä että psyykkisiä vaivoja, joihin lääkärit ja hoitajat uskoivat luonnossa liikkumisen auttavan. Retket saivat tukea maa- ja metsätalousministeriön Terveysmetsä -hankkeesta ja kustannuksia tuli kaik­kiaan joitakin tuhansia euroja.Johtavan lääkärin Anders Mickosin mukaan kokemukset olivat niin rohkai­sevia, että parhaillaan kootaan uutta ­ryhmää.mukaan luonnossa liikkuminen alentaa verenpainetta, lihasjännitystä ja stressihormoni kortisolia sekä lisää valkosolujen määrää. Mutta toistaiseksi ei ole ihan selvää, mitä ihmiselle oikeastaan tapahtuu, kun hän menee luontoon.Luontoretkessä yhdistyy monta asiaa, eikä niiden vaikutuksia voi oikein erottaa toisistaan. Luonnossa ihminen jaksaa liikkua enemmän kuin muualla. Luonnonvalo taas tukee luonnollista unirytmiä. Yhdessä tekeminen ja uuden oppiminen edistävät myös terveyttä ja hyvinvointia.Sipoon metsissä ei tehty lääketieteellisiä tutkimuksia. Ei siis mitattu verenpainetta ennen ja jälkeen metsäretken, eikä mittaustuloksilla voitu osoittaa, että joku tuli terveemmäksi.oli ihmisten oma kokemus siitä, että luontoretki teki heille hyvää. Tärkeää oli myös se, mitä tapahtui retkien välillä, eli lisäsikö retki esimerkiksi ihmisten motivaatiota huolehtia itsestään aiempaa paremmin. Monille syntyi tarve liikkua luonnossa säännöllisesti.Tämä kertoo jotain terveydenhoidon uusista tuulista. Vaikka lääketiede on terveydenhoidon ydin, ihmisten terveyttä ja hyvinvointia voidaan edistää monella muullakin tavalla.Jos potilas oli ennen hoidon objekti, nykyään hänet nähdään entistä enemmän hoidon subjektina. Jokainen on itse oman terveytensä paras asiantuntija.Ohjattu luontoretki voi olla yksi keino pysäyttää ihminen kuuntelemaan omaa kehoaan ja sitä, mikä tekee itselle hyvää. Se voi kannustaa ottamaan enemmän vastuuta omasta hyvinvoinnista.Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi kroonisten sairauksien kuten kakkostyypin diabeteksen kanssa eläville. Jos luontoretki auttaa parantamaan elintapoja, se maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti.