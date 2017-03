Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina rakennushankkeiden hämäävistä havainnekuvista, joissa pinta kiiltää, aurinko helottaa ja kauniit ihmiset käyskentelevät ikuisessa kesässä (HS Kaupunki 28.2.).Arkki­tehti­firmoille on kuitenkin annettava synninpäästö, sillä stailattu todellisuus ympäröi meitä kaikkialla. Myös ihmiset tekevät itsestään samankaltaisia havainnekuvia kuin arkkitehtitoimistot tekevät rakennuksista.Ei tämä soufflé nyt näytä yhtään siltä miltä pitää. Tuskin koskaan sitä onnistuu tekemään yhtä herkullisen näköistä ruokaa kuin keittokirjojen ja ruokasivustojen kuvissa. Se ei ole ihme, sillä ruokakuvaus on aivan oma keinoja kaihtamaton taiteenlajinsa.Kuvissa komeilevien aterioiden näköistä ruokaa eivät tee edes ammattilaiset. Vai koska olette saaneet samanlaisen burgerin kuin mainosjulisteessa? Entä milloin mikrotettu einesateria näyttää samalta kuin pakkauksessa? Ei ikinä.Onneksi ulkonäkö ja maku ovat toisistaan riippumattomia asioita.Auto kiiltelee vuoristojärven rannalla. Tummennetut ikkunat, räyhäkkäät vanteet ja levikkeet uhkuvat aggressiivisuutta. Kodin loskaisella parkkipaikalla nököttävää kuraista, minimivarusteltua, perusväristä ja peltivanteista kulkuneuvoa ei tahdo samaksi tunnistaa. Automainoksissa ei ole turhaan pientä varoitustekstiä: ”Kuvan auto erikoisvarustein.”Yleisin vuokra-automerkki on Tai vastaava. Jostain syystä vuokrafirman verkkopalvelusta valittu auto vaihtuu joksikin muuksi hakuhetkellä. Tai vastaava on yleensä alkuperäistä valintaa heikkotasoisempi.Ai että on ihania koteja nykyään netissä myynnissä. Esittelykuvissa eivät kalsarit lepää lattialla tai likaiset tiskit kellu altaassa. Kämpät ovat kuin suoraan sisustuslehtien sivuilta – kunnes niissä käy. Upeat esittelykuvat on hienosti rajattu pintaremontin peittämiin kohtiin ja naarmuttomiin pintoihin.Havainneihminen alkaa muotoutua jo pienenä, kun äiti pynttää lapsensa kertakäyttöisiin koulukuvavaatteisiin ja kampaa hiukset sinne, missä ne ovat seuraavan kerran joulujuhlassa.Havainneihminen kurkkii lehtien kansissa, kolumnistien ja blogistien kuvissa, vaalimainoksissa sekä sosiaalisen median päivityksissä. Instagram-addiktin pahin painajainen on realistinen passikuva. Havainneihmistenkin maailmassa pinta kiiltää ja aurinko helottaa.Havainnemaailmassa kuka tahansa voi loistaa kuin George Clooney tai joku muu tähti.Kuvan ihminen erikoisvarustein.