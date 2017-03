Pääkirjoitus

nojaa liikaa ”vihervas­sarien” näkö­kulmiin, ja tämän vuoksi perussuomalaiset halusivat Ylen vahvempaan poliittiseen ohjaukseen.Näin perusteli kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) torstaina STT:n haastattelussa sitä, miksi Ylen strategian laatiminen olisi siirrettävä kansanedustajista koostuvan hallintoneuvoston käsiin. Uutisen mukaan se oli perussuomalaisten aloite.selvisi, että Hakkarainen otti kunnian asiassa, joka ei ollut hänen aikaansaannoksensa. HS haastatteli useita Yle-lain uudistusta valmistelleita poliitikkoja, joiden mukaan perussuomalaiset eivät olleet aloitteellisia hallintoneuvoston roolin vahvistamisessa.Siitä sovittiin jo viime kesänä Arto Satosen (kok) johtamassa Yle-työryhmässä. Hakkaraisen lisäksi perussuomalaisia ryhmässä edustanut Ritva Elomaa myönsi lauantaina, ettei voi laittaa kättä Raamatulle siitä, kuka aloitteen teki.Mitä muutoksella halutaan, selvinnee viimeistään torstaina eduskunnassa alkavassa Yle-keskustelussa. Varmaa on, että parlamentaarisen työryhmän yksimielisen esityksen perustelu ei ole se, minkä Hakkarainen ilmoitti.vihervassari-perustelut olivat vastuutonta asioiden sekoittamista. Varsinkin nyt, kun jo neljättä kuukautta velloo kohu mahdollisesta poliittisesta painostuksesta Yleen, kansanedustajien pitäisi suhtautua tilanteeseen vastuullisemmin.Hakkarainen on toistuvasti huudellut julkisuudessa rajuja väitteitä Ylestä ja vähät välittänyt siitä, että poliitikoilla ei ole nykysysteemin mukaan asiaa puuttua Ylen journalistiseen sisältöön. Huutelu saa aina julkisuutta, onhan hän kansanedustaja. Vallan mukana pitäisi kulkea vastuu sanojen seurauksista.Nyt todistustaakka alkaakin olla Hakkaraisella ja muilla huutelijoilla. Yli­malkainen mutuheitto ”vihervassariudesta” on syytös, joka vaatii perusteluja. Vastuuta pitäisi kantaa myös siitä, että palomuuri politiikan ja journalismin välillä ohitetaan julkisuudessa jatkuvasti. On käynyt ilmi, että näin tapahtuu myös hallintoneuvoston kokouksissa.Ylessä työskentelee ammattitaitoisia journalisteja, jotka tekevät työtään vastuullisesti, tosissaan ja vahvalla etiikalla. Yleläiset – ja koko kansa – ansaitsisivat Ylen hallintoneuvoston, joka johtaisi yleisradiolaitosta vastuullisesti, tosissaan ja vahvalla etiikalla.