Pääkirjoitus

Hallituksen tuore selonteko linjaa Suomen ruokapolitiikkaa pitkälle tulevaisuuteen. Visio on ylevä: ”Vuonna 2030 suomalaiset kuluttajat syövät kestävästi ja eettisesti tuotettua kotimaista, maukasta, terveellistä ja turvallista ruokaa. Kuluttajilla on kyky ja mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja.”



Tällä viikolla eduskunnalle annettu ­selonteko määrittelee tavoitteiksi suomalaisen ruoan arvostuksen lisäämisen sekä ruoantuotannon kilpailukyvyn, elintarviketeollisuuden kannattavuuden ja vientimahdollisuuksien parantamisen. Painopisteitä ovat myös ruoan puhtaus, monipuolisuus ja vastuullisuus. Hyviä ja kannatettavia tavoitteita kaikki.



Kuluttajan rooli ruokaketjussa jää kuitenkin pitkälti loppukäyttäjän osaan. Kulutustottumusten muutokset, esimerkiksi kasvispainotteisen ruokavalion yleistyminen, ovat toki mukana ruokapolitiikan linjauksissa, mutta ne jäävät taka-alalle. Kuluttajan mahdollisuus tehdä tietoisia, kestävään ja eettisesti tuotettuun ruokaan perustuvia valintoja liitetään ennen kaikkea ruoan jäljitettävyyteen.



Kulutusmuutokset ovat myös mahdol­lisuus. Esimerkiksi kalatuotteiden arvostus on vahvassa nousussa, ja Itämeren suurimpana kalastusvaltiona Suomi voisi tarttua tilaisuuteen. Suurimmat mahdollisuudet liittyvät selonteon mukaan esimerkiksi korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen ulappalajeista eli silakasta, kilohailista ja muikusta.



R uokapolitiikka on ulotettava ­kansalaisten arkeen. Keskeisessä asemassa ruoan arvostuksen ­lisäämisessä ovat kotien lisäksi päiväkodit ja koulut. Selonteko suositteleekin ravitsemusnäkökulman ja kestävän kehityksen ulottamista varhaiskasvatuksesta opettajankoulutukseen saakka. Ruokakasvatuksella on suuri merkitys myös ruokahävikin pienentämisessä.



Ruoka on yhä useammin kuluttajalle kokonaisuus, johon liittyy paljon muuta kuin ruoantuotanto ja syöminen. Olennaisina osina valintoihin ja ruokakulttuuriin kuuluvat terveellisyys ja ruoan ympäristövaikutukset. Ruokavalinnat määrittelevät kuluttajien arvomaailmaa, joka edellyttää myös ruokajärjestelmältä joustavuutta ja muuttumiskykyä.