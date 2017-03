Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Uuteen nälänhätään havahdutaan, kun tiedotusvälineissä on ­kuvia aliravitsemukseen kuolevista lapsista. Siinä vaiheessa on jo liian myöhäistä ryhtyä toimiin, joista olisi ollut eniten ­hyötyä.



Edellinen kuivuus ja nälänhätä Afrikan sarvessa vuonna 2011 surmasi YK:n arvion mukaan jopa 260 000 ihmistä. Sen jälkeen avustusjärjestöt ja hallitukset vakuuttivat varautuvansa seuraavaan kertaan paremmin, mutta se ei onnistunut.



Uusi katastrofi voi päästä riistäytymään irti samaan tapaan kuin edellinenkin. Avustusjärjestöt ovat tienneet tilanteen jo jonkin aikaa, mutta ­kansainvälinen huomio on ollut vähäistä ja paikalliset hallitukset ovat olleet toimintakyvyttömiä tai tehottomia.



Nyt on kyse edellistä kertaa paljon laajemmasta alueesta Afrikassa ja Arabian niemimaalla. Miljoonat ihmiset ovat nopean avun tarpeessa Jemenissä, Somaliassa, ­Etelä-Sudanissa ja Nigerian koillisosissa.



Mikä turhauttavinta, neljän eri valtion alueelle levinnyt nälänhätä on tällä kertaa enemmän ihmisen kuin luonnon aiheuttama. Näin arvioi YK:n lastenrahaston Uni­cefin ­johtaja Anthony Lake runsas viikko sitten.



Sota ja väkivalta ovat pääsyyt inhimilliseen katastrofiin, jota kuivuus ja kato pahentavat. Ihminen on suurempi uhka kuin ilmastonmuutos.



Unicefin lukujen mukaan yhteensä 1,4 miljoonaa lasta on välittömässä vaarassa kuolla akuuttiin aliravitsemukseen.



Hädän epätoivoisuuden asteita on vaikea vertailla, mutta tilanne on erityisen synkkä Afrikan nuorimmassa itsenäisessä valtiossa Etelä-Sudanissa. YK:n ruokaohjelma WFP määritteli viime viikolla tilanteen siellä virallisesti nälänhädäksi.



I tsenäistyessään heinäkuussa 2011 Etelä-Su­danilla oli tukenaan länsimainen kansalaisliike, mutta uusi valtio upposi nopeasti uusiin muunnelmiin sen väestöä vuosikaudet kurjistaneista sodista.



Nyt Etelä-Sudanissa on 270 000 pahoin aliravittua lasta. Sota heimojen ja valtaryhmien välillä on käynnistänyt Afrikan tämän hetken suurimman pakolaisaallon naapurimaihin.



Jemenissä ja Somaliassa riehuvat sodat, joita terrorismi säestää. Jemenissä taistelut enimmäkseen shiia- ja sunnimuslimeihin jakautuvien väestönosien kesken ovat kiihtyneet ulkovaltojen tuella parin viime vuoden aikana. Somalia lienee maailman perusteellisimmin romahtanut valtio. Vaikka maa on yrittänyt nousta takaisin jaloilleen, Somalia on edelleen kykenemätön varautumaan enna­kolta kuivuuden ja väkivallan vitsauksiin.



Nigeria ei ole kuulunut nälänhätäalueisiin sitten 1960-luvulla käydyn Biafran separatistisodan, mutta nyt siitä on tullut terrorismin kohdemaa. Terrorijärjestö Boko Ha­ramin väkivalta ja hallituksen tehottomiksi jääneet vastatoimet ovat johtaneet pahenevaan inhimilliseen katastrofiin maan koillisosassa.



H ädänalaisten maiden joukosta puuttuu Etiopia. Sitä koettelee sama kuivuus kuin Somaliaakin, mutta Etiopiassa ei ole nyt sotaa. Hallitus ryhtyi toimiin hädän lievittämiseksi, kun merkit uudesta kuivuudesta havaittiin.



Nälänhätäalueilla tarvitaan nyt kansainvälistä apua ihmishenkien pelastamiseksi. Sitä tarvitaan enemmän kuin olisi tarvittu, jos ensin maat itse ja sen jälkeen kansainvälinen yhteisö olisivat toimineet ajoissa.