Pääkirjoitus

on tapana valittaa, mutta rikotaan käytäntö: tässä muutama kiitos liikenteestä. Kiitokset pohjautuvat omiin ­havaintoihini pääasiassa Helsingin teiltä ja kaduilta.Kiitos autoilijoille! Helsinkiläiset kun­nioittavat paljon entistä enemmän suojateitä ja osaavat ottaa pyöräilijätkin huomioon.Vielä muutama vuosi sitten sai takaa tulevalta tööttiä, jos pysähtyi päästämään ihmiset suojatien yli. Nyt lähes kaikki näyttävät osaavan antaa suojatielle aikoville tilaa. Ajoradalla ajavat pyöräilijätkin osataan nykyään ohittaa kunnioittavan välimatkan päästä, kun aiemmin ohitus oli tapana tehdä sivupeili hihaa hipoen.Kiitokset myös kohteliaisuudesta! Helsingissä saa autolla vilkkua näyttämällä yleensä tilaa – toisin kuin maa­kunnissa –, eikä epävarmana tietään etsivä kuljettaja aiheuta yleistä liikenneraivoa. Autoilla liikkumiseen suhtaudutaan ensisijaisesti tapana päästä paikasta toiseen, ei kilpailuna paalupaikasta.kehäteiden peltipoliiseille! Aiemmin kehillä ajelu oli stressaavaa, kun ruuhkien lisäksi piti varoa oman elämänsä kimiräikkösiä. Nyt kaikki ajavat jotakuinkin samaa vauhtia, mikä on ihanaa. Töissä saa hermoilla tarpeeksi, liikenteessä ei enää jaksaisi.Teidän ansiostanne voin hoitaa asioita autollakin paremmilla mielin.Kiitos pysäköintihalleille! Helsingin keskustaan on mukava tulla autollakin viikonloppuostoksille tai museoon, kun auton saa helposti ja varmasti lämpimään parkkiin.En ymmärrä, miksi ennen käytin iki­aikoja pysäköintiruudun etsimiseen kadunvarresta.Kiitos talvipyöräilijöille! Teitä on nyt silmin nähden enemmän. Vielä vuosikymmenen alussa Kulosaaren sillan pyörätiellä näkyi vain yksinäisen pyörän renkaanjäljet – tänä vuonna on monina aamuina päätynyt ajamaan jonoissa.Teidän ansiostanne kaikki panostukset pyöräilyyn eivät tunnu hukkaan heitetyiltä edes maaliskuussa – eivätkä työmatkat tunnu niin yksinäisiltä.kiitos Helsingin joukko­liikenteelle! Silloin, kun sää on liian huono pyörällä kulkemiseen eikä autollakaan uskalla lähteä liikkeelle, sinä viet perille.Kun on kasvanut kaupungissa, jossa bussi kulki kerran tunnissa, tätäkin osaa yhä arvostaa.