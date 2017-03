Pääkirjoitus

Puheet tyhjenevistä syrjäseuduista olisi jo syytä lopettaa, sillä moni Suomen syrjäisimmistä alueista on jo ohittanut tyhjenemisvaiheensa.



Alueet ovat täyttymässä uuden­laisilla toiminnoilla ja merkityksillä. Tämä tulee havainnollisesti esiin Itä-Suomen yliopiston yli 40 vuotta jatkuneessa tutkimussarjassa, jossa on tutkittu kahta pohjoiskarjalaista syrjäkylää, Sivakkaa ja Rasimäkeä.



Uusimman kyläraportin ja muiden tuoreiden tutkimusten perusteella voidaan nostaa esiin kolme ­ilmiötä, jotka ovat parhaillaan voimistumassa syrjäisellä maaseudulla: liikkuva vapaa-aika, luonnon­varatalouden uusi nousu ja radikaalin maaseudun syntyminen.



Vapaa-ajan merkityksen kasvu ­ihmisten elämässä ja yhteiskun­nassa on tuonut syrjäseuduille uudenlaista toimintaa ja uusia ihmisiä. Ympärivuotisten asukkaiden ­vähetessä entistä useampi alueilla liikkuja on kesäasukas, matkailija, retkeilijä, luontoharrastaja, metsästäjä tai kalastaja.



Monissa kylissä aktiivisimpia yhteisöjä ovat metsästysseurat ja muut luontoharrastuksiin liittyvät yhdistykset, joiden jäsenistä enemmistö on kirjoilla muualla. Myös monet kylätoimikuntien aktiivit ovat kesä­asukkaita tai muualla asuvia etä­toimijoita. Vapaa-ajan asujille ja liikkujille kylämaisemasta ja luonto­ympäristöstä huolehtiminen on keskeistä.



Itä- ja Pohjois-Suomessa vapaa-ajan ympäristöt ovat viime vuosina saaneet rinnalleen luonnonvara­talouden uuden nousun. Jo auringonlaskun aloina pidetyt kaivos- ja metsäteollisuus ovat kasvattaneet jälleen merkitystään.



Kotimaisten kaivosyhtiöiden tilalle ovat tulleet ulkomaiset kaivos­yhtiöt. Suunnitteilla olevien uusien kaivosten rakentaminen odottaa ­taloussuhdanteiden paranemista.



Suomen nykyinen hallitus luottaa biotalouden kasvuun. Sen odotetaan lisäävän metsien hakkuu­määriä myös syrjäisissä metsissä.



Syrjä­kylien asukkaille luonnon­varojen ­lisääntyvä käyttö tuskin tuo uusia työpaikkoja, sillä korjuu­koneiden kuljettajat ovat liikkuvaa työvoimaa. Syrjäisiin metsiin on tullut myös ­ulkomaista työvoimaa, esimerkiksi thaimaalaisia marjanpoimijoita ja virolaisia metsätyöntekijöitä istutus- ja taimikonhoitotöihin.



Voimistuvan ja tehostuvan luonnonvarojen käytön vastapuoli on ­radikaalin maaseudun nousu. Esimerkiksi Pohjois-Karjalaan Valtimon alueelle on viime vuosina ­vakiintunut vaihtoehtoisen elämän­tavan etsijöiden joukko, johon kuuluu nuoria aikuisia, myös lapsi­perheitä. He haluavat elää omavaraisesti ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittaen. Se näkyy kulutusvalinnoissa: talot ovat usein puulämmitteisiä, ja niissä on kantovesi. Autoa ei yleensä omisteta.



Muuttotappioalueilla on ollut ­halvalla saatavissa vaatimattomasti varustettuja vanhoja taloja. Kun asukkaita on alueella muutenkin ­vähän, vanhat asukkaat suhtautuvat tulokkaisiin yleensä ennakkoluulottomasti ja luontevasti.



Uusien kehityssuuntien seurauk­sena syrjäiset seudut ovat verkot­tuneet ja kiinnittyneet erilaisiin ­intresseihin, joiden välille voi syntyä jännitteitä ja ristiriitoja. Globalisaatio on lisännyt kilpailua luonnonvaroista ja luonut paineita voimistaa niiden käyttöä.



Myös ulkomaisen halpatyövoiman tulo Suomen syrjäisiin metsiin on seurausta globaalin talouden ­pelisääntöjen omaksumisesta, sillä siinä hyödynnetään työvoiman hankintamaiden Suomea huomattavasti alempaa tulotasoa.



Markkinavoimien tiukkenevaa otetta syrjäseuduilla hillitsevät ympäristönsuojelun ja luonnon virkistyskäytön vaatimukset, jotka luonnonvarojen käyttäjien on otettava huomioon aivan eri tavalla kuin ­aikaisempina vuosikymmeninä.



Vastavoimaa edustavat myös uudenlaiset liittoutumat, joita voi syntyä paikallisten asukkaiden, ­vapaa-ajan viettäjien ja radikaalin maaseudun edustajien välille. Näin on käynyt esimerkiksi puolustet­taessa kylämaisemaa.



Syrjäseudut eivät ole syrjäytymässä yhteiskunnallisesta keskustelusta tai päätöksenteosta. Uudet ilmiöt ja toiminnot kytkevät ne kiinteäksi osaksi verkottuvaa yhteiskuntaa. Syrjäisillä alueilla odotetaan olevan myös keskeinen merkitys Suomen talouden kuntoon saattamisessa.



Pertti Rannikko



Kirjoittaja on ympäristöpolitiikan professori Itä-Suomen yliopistossa.