Pääkirjoitus

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hallitus joutuu huhtikuun puoliväliriihessään pohtimaan keinoja myös niin sanottujen kannustinloukkujen purkamiseksi. Näitäkin toimia tarvitaan, jos hallitus haluaa edetä kohti asettamaansa työllisyystavoitetta. Päätöksenteon pohjaksi on valmistunut perjantaina julkistettu selvitys, joka tarjoaa ongelman purkamiseksi lukuisia eri vaihtoehtoja.



Kannustinloukulla tarkoitetaan tilannetta, jossa työnteon lisääminen ei mainittavasti paranna henkilön käytettävissä olevia tuloja. Työttömän työnhakijan ei silloin kannata ottaa vastaan ainakaan pienipalkkaista työtä.



Hyvinvointivaltiossa ongelma on väistämätön. Se poistuisi kokonaan vain silloin, jos sosiaaliturva olisi hyvin heikkoa tai sitä ei olisi ollenkaan. Silloin olisi suuri kannustin työllistyä mahdollisimman nopeasti pienelläkin palkalla.



Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusi­talon vetämä työryhmä kävi läpi kaik­kiaan 15 eri keinoa kannustinloukkujen purkamiseksi. Niistä kymmenen kan­nattaisi työryhmän mukaan ottaa jatko­selvitykseen.



Tärkeimpinä keinoina työryhmä pitää muutoksia asumistukeen, päivähoitomaksuihin ja perhevapaisiin. Näitäkin ­tehokkaampana keinona työryhmä mainitsee aktiivisemman työttömyysturvan, jota aiempi työmarkkinajärjestöjen työryhmä on esittänyt.



Koska markkinapalkkoihin ei voi merkittävästi vaikuttaa, päätöksentekijät voivat muuttaa vain verotusta ja sosiaali­turvaa. Toimenpiteitä joudutaan harkitsemaan sen mukaan, mikä niiden vaikutus on tulonjaon tasaisuuteen, kannustimiin ja julkiseen talouteen. Näistä vain kahdessa kerrallaan voidaan saavuttaa parannuksia.



T yöryhmän johtopäätös on, ­että kannustinloukkuja ei voi ­koko­naan purkaa. Siksi on valittava tietyt ihmisryhmät, joiden työllisyyden parantamiseen toimenpiteet kohdistetaan. Toimenpiteet on samalla valittava niin, etteivät ne lisää julkisen ­talouden kustannuksia toisaalla.



Viime aikojen poliittisesta keskustelusta voi jo päätellä, että asumistuki, päivähoito­maksut ja perhevapaat nousevat hallituksen työpöydälle.