torstaina Suomen hallitus ilmoitti, että se on lisäämässä miljoonilla euroilla kehitysapu­rahoja, joilla tuetaan tyttöjen ja naisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.Näin tehdään, koska Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vetänyt rahoituksen ”aborttijärjestöiltä”. Kyse on miljoonien ihmisten kohtaloihin vaikuttavista päätöksistä.Suomi ja joukko muita EU-maita halusivat lähettää voimakkaan signaalin kahteen suuntaan: Eurooppa ei ole unohtamassa haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä, eikä EU aio jäädä lamaantuneena seuraamaan, että Yhdysvallat valitsee joskus myöhemmin erilaisen presidentin.Brysselissä pidetyssä apukokouksessa Suomi ilmoitti tänä vuonna vähintäänkin kaksinkertaistavansa aiemmin samaan tarkoitukseen käyttämänsä tuet. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Suomi olisi yhtäkkiä tuplaamassa kehitysyhteistyö­varansa – ne ovat pikemminkin olleet laskusuunnassa. Ei tämä tarkoita sitäkään, että EU olisi lähtenyt raivokkaasti tekemään maailmasta parempaa paikkaa. Tästä muistuttaa esimerkiksi entistä kovempi pakolais­politiikka tai unionin kyvyttömyys vaikuttaa Syyrian sotaan.on siis myös poliittisesta viestinnästä, mutta mahdollisesti tärkeästä sellaisesta. Maailman yli on viime vuoden aikana pyyhkäissyt kyynisyyden ja pimeyden hyökyaalto. Joka puolella näyttää yhtäkkiä olevan vallalla usko itsekkäiden kansallisten etujen ja ”kovan vallankäytön” edistämiseen ja niiden voittoon.Trump osasi vaalikampanjassaan juksata maailman rikkaimman ja vaikutusvaltaisimman maan ihmisiä uskomaan siihen, että he olisivat suuria häviäjiä globalisaatiossa. Samassa onnistui Britannian EU-eroa vaatinut kampanja.Vladimir Putin taas on saanut EU-kansalaiset ja muut kuvittelemaan, että Venäjä on paljon – taloudellista, aseellista tai diplomaattista – kokoluokkaansa isompi maailmanpolitiikan peluri.olisi mielikuvien luonnin osalta käytössä merkittävä voimavara: ei tarvitsisi niin paljon bluffata. EU on maailman suurin taloudellinen kokonaisuus Yhdysvaltain ja Kiinan ohella, murskaavasti isompi kuin Venäjä.Voimavaroja hyvän edistämiseen ja itsensäkin kehittämiseen siis riittää. Viime torstain apukokouksessa nähtiin esimerkki ”pehmeästä ja älykkäästä vallankäytöstä” parhaimmillaan. Jos tytöillä on toivoa, voi olla maailmallakin.