Suomen taloudella menee paremmin kuin vuosiin, mutta talouskasvumme ennustetaan olevan yhä heikkoa useimpiin muihin Euroopan maihin verrattuna.



Kilpailukykyä rasittavat pitkälti samat rakennepulmat kuin hallituskauden alussa. Julkisen talouden epätasapaino on tehtyjen toimien ansiosta kohentunut, muttei riittävästi. Työmarkkinajäykkyydet ovat kaikessa olennaisessa entisellään.



Kilpailukykysopimuksesta ei ole pelastajaksi, vaikka sen avulla saammekin hiukan muita kiinni. Talouspolitiikan arviointineuvosto piti sopimusta kansantalouden kilpailukyvyn kannalta jopa kielteisenä. Ja tähän käytettiin päättäjiemme voimavaroja yli vuoden ajan!



Ei tullut myöskään Suomen mallia, vientisektorin muille osoittamaa palkkalinjaa. Jäykän palkanmuodostuksen pulmaa malli ei tosin olisi ratkaissut, vaikka se olisi ollut hyödyksi työllisyydelle.



Työmarkkinoiden uudistusyritykset tuovat mieleen takavuosien eksoottiset kilpahiihtäjät: lumi pöl­lyää, mutta matka ei etene.



Ensi syksynä työehdoista neuvotellaan liittotasolla, kiristyneessä työmarkkinailmapiirissä. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n sinänsä looginen päätös irtisanoa keskusjärjestösopimukset suututti ay-väen. Taustalla on myös kilpailukykysopimus, jossa palkansaajat yhteisvastuuta osoittaen tinkivät eduistaan.



Näissä tunnelmissa palkkavaatimukset eivät välttämättä ole maltillisia. Rakennemuutosten edistäminen on varmasti takkuista.



Nykyisillä rakenteilla Suomesta ei ole keskeisten kilpailijamaidemme kiinniottajaksi. Muut maat – Saksa tärkeimpänä esimerkkinä – ovat tehneet isoja työmarkkinauudistuksia, mutta Suomi pitää yhä kiinni lähes puoli vuosisataa sitten luodusta työmarkkinamekanismistaan.



Ongelma on kyllä tunnistettu, ja myös merkittäviä poliittisia kirjauksia on olemassa. Hallituksella on ohjelmassaan ratkaisu, iso työmarkkinareformi. Hallitus kuitenkin luopui uudistuksesta, jotta palkansaajajärjestöt suostuivat kilpailukykysopimukseen. Jämähtämisriski oli nähtävissä jo silloin, kun puheet yhteiskuntasopimuksesta aloitettiin.



Yleissitovuuden muutos olisi työllisyyden kannalta ajateltavissa olevista toimista merkittävin, vaikka työmarkkinat eivät yksin ratkaise kilpailukykyämme.



Työehtojärjestelmämme on yhä liian jäykkä – useimmiten sekä työntekijöiden että työnantajien näkökulmasta – täyttääkseen nopeasti muuttuvat työelämän vaatimukset.



Kaikki merkittävät talousinstituutiot ja ekonomistit, nobelisti Bengt Holmström etunenässä, puoltavat työpaikkasopimisen lisäämistä. Nopein ja varmin tie on yleissitovuuden muutos: laissa pitäisi antaa työpaikoille mahdollisuus sopia yhteisesti työehtosopimusten määräyksistä poikkeamisesta. Jos sopimushalua tai -kykyä ei olisi, mentäisiin työehtosopimusten mukaan.



Tällainen jousto antaisi mahdollisuuden tuottavuuden parantamiseen ja yrityksen työllisyyden kannalta oikean kustannustason löytämiseen. Se antaisi myös yleissitovia työehtosopimuksia paremmat mahdollisuudet ottaa huomioon yksittäisen työntekijän tarpeet.



Toistaiseksi tämän muutoksen esteenä ovat olleet poliitikkojen pelko kannatuksen alenemisesta, korporatiivinen – maailman ehkä korporatiivisin – päätöksentekojärjestelmämme sekä ay-liikkeen liioiteltu pelko valtansa menettämisestä.



Poliitikoilta on ehkä jäänyt huomaamatta, että eri mielipidetiedusteluissa kansalaisten enemmistö haluaa lisätä työpaikkasopimista. Työpaikkasopimista edistävän lainsäädännön toteuttaminen voi siis lisätä kannatusta eikä vähentää sitä.



Päätöksenteko korjautuu sillä, ­että otetaan mallia muista maista, kuten Ruotsista: hallitus kuulee osapuolia muttei kysy lupaa muutoksiin työmarkkinajärjestöiltä.



EK:n päätös luopua tulopoliittisista kokonaisratkaisuista antaa tilaa hallitusten vastuunkannolle. Työmarkkinahäiriöitä voi muutosvaiheessa tulla, mutta ne ovat sittenkin tilapäisiä.



Ammattiliitojen kannattaisi luottaa itseensä. Työpaikkasopimisen laajetessa jäsenet voivat tarvita liiton neuvoja jopa enemmän kuin nykyisin.



Hallituksella on vielä tilaisuus. Suomen mallin kaatuminen antaa hallitukselle mahdollisuuden arvioida kilpailukykysopimukseen liittyviä sitoumuksiaan uudelleen. Hallitus pankoon puolivälitarkastelussaan toimeksi, ohjelmansa mukaisesti.



Jussi Järventaus



Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien entinen toimitusjohtaja.