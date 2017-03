Pääkirjoitus

puheenjohtaja Sampo Terho on HS-gallupin perusteella selvä suosikki perussuomalaisten seuraavaksi puheen­johtajaksi, kysyy asiaa sitten koko kansalta tai perussuomalaisten kannattajilta.Koko kansasta valikoitu otos on luonnollisesti selvemmin Terhon takana kuin perussuomalaisten kannattajista seulottu otos. Mutta perussuomalaisten kannattajienkin keskuudessa Terhoa pitää parhaana puheenjohtajaehdokkaana 46 prosenttia, europarlamentaarikko Jussi Halla-ahoa 24 prosenttia.Mikäli kysyttäisiin niiltä perussuomalaisten jäseniltä, jotka todella vaivautuvat puoluekokoukseen Jyväskylään, luvut saattaisivat olla vielä tasaisemmat.erhon valintaa ei kuitenkaan voi vielä pitää aivan varmana. Mielipidekyselyt ovat menneet pieleen ennenkin, sekä Suomessa että maailmalla. Suomessa mielipidekyselyt ennustivat kaksissa ­viime eduskuntavaaleissa perussuomalaisille huomattavasti pienempää vaalimenestystä kuin lopullinen vaalitulos oli.Maailmalla mielipidekyselyt ennustivat pieleen Britannian EU-eroa koskeneen kansan­äänestyksen tuloksen. Donald Trumpin menestys Yhdys­valtain presidentinvaaleissa oli yllätys. Ihmiset eivät enää automaattisesti paljasta tuntemuk­siaan mielipiteen kyselijöille.Ei ole varmaa, että Halla-aho ylipäätään lähtee ehdolle puheenjohtajaksi. Hän on luvannut kertoa päätöksensä viimeistään ensi maanantaina. Sen verran vastenmielistä julkinen esiintyminen Halla-aholle on, että häntä on vaikea kuvitella esimerkiksi television ­vaaliväittelyihin.Osa Halla-ahon tavoitteista sitä paitsi toteutuu samalla, kun Soini jättää puheenjohtajan tehtävät kesäkuun puoluekokouksessa. Suhtautuminen maahanmuuttoon todennäköisesti tiukkenee.Kumpikaan mahdollisista ehdokkaista ei ole mikään kansanmies, saati kansan­villitsijä, ainakaan jos heitä vertaa Soiniin. Halla-aho on Helsingin Eirassa asuva tohtori, Terho Töölössä asuva maisteri. Eira on Helsingin hienostoalueita ja Töölökin sieltä kalleimmasta päästä.Yksi Soinin vakiotempuista oli aiemmin esittää kaltoin kohdeltua televisiotenteissä. Hän tavan takaa huusi muiden päälle: ”Saanko minäkin joskus puheenvuoron!” ­Terhosta tai Halla-ahosta on vaikea kuvitella samaa.erussuomalaisten nimekäs eturivi asettui heti lähdössä Terhon taakse. Syntyi vaikutelma, että Soinin seuraajan paikka on pedattu Terholle hyvissä ajoin. Ei tarvitse kuulua puolueen sisäpiiriin arvatakseen, kumpi on Soinin suosikki.On syntynyt mielenkiintoinen asetelma: protestipuolueellakin on oma eliittinsä, jonka ohjailua ainakin osa rivijäsenistä vastustaa.Avoin kysymys on myös perussuomalaisten kannatuksen kehitys. Mielipidemittausten mukaan suosio on jo puolittunut vuoden 2015 vaaleista, eikä ole luultavaa, että seuraava puheenjohtaja saisi kannatuskäyrän taas noususuuntaan.Perussuomalaisten kohtalona näyttäisi olevan olla yhden hallituskauden puolue, ­eikä välttämättä ihan sitäkään. Lähes vuoden päivät on yleisesti arveltu, että perussuomalaiset lähtevät hallituksesta kesken kauden pelastaakseen edes rippeet kannatuksestaan. Kuinka pian niin käy, riippuu myös puheenjohtajavalinnasta. Terhon johdolla puolue saattaa sinnitellä hallituksessa pidempään kuin Halla-ahon ohjastamana.