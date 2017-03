Pääkirjoitus

Finanssivalvonta kertoi keskiviikkona, että se on antanut seuraamusmaksun ja varoituksen neljälle ­finanssialan toimijalle. Ne tulivat siitä, että yli 70-vuotiaille sijoittamisen amatööreille oli myyty sijoitustuotteita tarkistamatta kunnolla, ymmärtävätkö he mitä ovat ostamassa. Suurin seuraamusmaksu, miljoona euroa, meni Suomen Nor­dealle.



Kun Yhdysvaltain finanssikriisin puhkeamista on jälkikäteen selvitelty, yksi kriisiin johtaneista syistä oli inhimillinen. Asuntolainoja maksukyvyttömille myyneiden henkilökohtainen houkutin toimi niin, että kokonaisuudesta ja muutamaa kuukautta pidemmästä ajasta ei tarvinnut välittää. Idea oli seuraava: hanki ­äkkiä nimi lainapaperiin, myy se heti eteenpäin ja kuittaa palkkio.



Finanssivalvonnan nuhteista päätellen moraalikatoa on ollut sijoitustuotteiden myynnissä Suomessakin. Riskimittari menee punaiselle, jos pankin konttoriin haalitaan sijoitusneuvontaan muun pankkiasian siivellä iäkäs ihminen, joka ei ole aiemmin sijoittanut, ja myyjä saa henkilökohtaista etua myyntimääristä. Jos yksittäisten työntekijöiden toiminta muuttuu tällaisten houkuttimien vuoksi järjestelmälliseksi, syy on yhtiön – esimerkiksi Nordean – ja mainehaitta ansaittu.