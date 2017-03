Pääkirjoitus

Viro hakee

ei voi taata vero­varoin kansalaisilleen kaikkia palveluja. Näin totesi Viron presidentti Kersti Kaljulaid Ylen haastattelussa tiistaina, kun edessä oli ensimmäinen valtiovierailu ­Suo­meen.Viro on tuoreen nais­presidentin mielestä kyllin kypsä käsittelemään sosiaalisia ongelmia. Niiden sysääminen yksin valtion syliin ja vero­varoin ratkaistaviksi ei kuitenkaan hänen mukaansa toimi.Kaljulaidin mielestä kansalaisten tulisikin kantaa enemmän vastuuta omista yhteisöistään. Sellainen malli olisi myös vahvempi.Siitähän on kyse. Viro koettaa välttää sen kehityskulun, jossa pyrkimys turvata hyvinvointi synnyttää kalliin ja ­pas­sivoivan julkissektorin etuus­auto­maatin. Juuri sellaisen, josta moni Suomessa pyrkii kovasti eroon.Nyt näyttäisi siltä, että keskitien löytäminen saattaa olla helpompaa Viron lähtökohdista kuin Suomen kaltaisesta, valmiiksi rakennetusta yhteiskunnasta. Kypsyys Suomen kohdalla tarkoittaa pikemminkin järjestelmän ylikypsyyttä kuin edistysaskelta kansalaisyhteiskunnan kehityksessä.siirto Kelaan on hyvä esimerkki tilanteesta, johon ajaudutaan, kun moni­säikeistä turvaverkkoamme ryhdytään viikkaamaan uusiksi.Kelassa toimeentulotukiasiat tulivat vuodenvaihteessa 750 etuus­käsittelijän hoidettavaksi, kun kunnissa samojen tehtävien äärellä oli parituhatta ihmistä. Tuloksena oli kaaos, kun asiakaspalvelu ruuhkautui, käsittelyajat venyvät ja välitöntä apua vailla olevat kansalaiset jäävät ruuatta ja lääkkeittä.Työntekijät kertoivat HS:n haastattelussa vääristä päätöksistä, ahdistuneesta tunnelmasta, uhkailusta ja öisistä painajaisista. Kela on ­luvannut tilanteeseen keväällä korjausta, kun uusia työntekijöitä saadaan rekrytoitua kylliksi.Nyt nähdyn kaltaisen hallinnollisen emämunauksen ei pitäisi edes olla mahdollista.Fimean epäonninen siirto Kuo­pioon (HS 5.3.) on toinen viime päivinä esillä ollut hanke, joka kertoo vakavista puutteista poliittisten päätösten valmistelussa ja toimeenpanossa.Samankaltaisia huomioita voi tehdä paikallistasolla. Helsingissä osa terveysasemista ajautui kaaokseen, kun niissä lähdettiin testaamaan uutta toimintamallia.on totta kai kyettävä uudistumaan. Tarvetta virtaviivaistaa hallintoa, keventää julkisen talouden velkataakkaa ja digitalisoitua muun yhteiskunnan mukana ei kannata kiistää.Tehokkuus on tärkeä tavoite, kun on kyse verovarojen käytöstä. Tehokkuuden ja organisatorisen tilivelvollisuuden rinnalla pitäisi kuitenkin koko ajan kulkea myös laajempi selontekovelvollisuuden idea.Palvelujen tuottajien, julkisen hallinnon ja poliittisten päättäjien on miellettävä olevansa vastuussa myös toiminnan laadusta, asiakaskohtaamisista ja eettisestä perustasta – ei vain esimiehilleen, vaan myös meille kansalaisille.Hyvinvointivaltio asettuu kansa­­laisiaan vastaan, jos se ei kykene tarjoamaan jäsenilleen arvokasta ja kunniallista kohtelua. Erityisen sydämettömiltä pyrkimykset näyttävät, jos välinpitämättömyys kohdistuu heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin. Köyhiä ja sairaita ei saa tuupata koekaniineiksi yhteiskunnalliseen kestotestiin. Palvelujen tarve ei liioin katoa palveluja koemielessä heikentämällä.on suurimpia yhteiskunnallisia reformeja Suomessa vuosikymmeniin. Juuri nyt hanketta runnotaan eteenpäin kovalla kiireellä, vaikka avoimia kysymyksiä on paljon. Kelan esimerkin soisi muistuttavan siitä, kuinka tärkeää on varmistaa siirtymä, joka ei vaaranna kansalaisten perusturvallisuutta.Myöskään selontekovelvollisuutta, läpinäkyvyyttä ja poliittista vastuuta ei saa hukata, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät kunnista suurempiin yksiköihin, yhä enemmän myös yksityisten toimijoiden käsiin.omaa polkuaan tehden valintoja sen suhteen, mihin tahtiin, kuinka laajasti ja millä keinoin yhteiskunta voi ja haluaa edistää kansalaistensa hyvinvointia.Suomessakin meidän pitäisi löytää polku, jossa kulkisimme edes osan reitistä samaan suuntaan. Eteenpäin meno ei ole meilläkään vain jonkun muun huoli, vaan myös omalla vastuullamme.