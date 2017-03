Pääkirjoitus

on toisteltu, että syntyminen Suomeen on lottovoitto. Tämä voitto näyttää osuvan yhä harvemmille.Syntyvyys on vähentynyt useamman vuoden ajan niin, että viime vuonna Suomeen syntyi ennätyksellisen vähän lapsia. 52 645 vauvaa on vähemmän kuin yhtenäkään vuonna lähes sataan vuoteen eli koko itsenäisyyden aikana, Tilastokeskuksen väestötilastot osoittavat.julkistamisen jälkeen on ollut oudon hiljaista. Ne eivät tunnu hätkähdyttäneen ketään, vaikka historia olisi antanut aiheen odottaa isompaa mek­kalaa.Vuonna 1973 syntyneet olivat pitkään Suomen pienin ikäluokka. Heitä oli 56 787, ja määrää pidettiin suorastaan hälyttävän alhaisena. Tämä sai päättäjät kohentamaan perhepoliittisia etuja.Pienin ikäluokka jäi elämään varoittavana esimerkkinä. Jos lapsia syntyy näin vähän, miten työvoima riittää?huolta ei tunnu olevan, vaikka ­takana on vuosien puhe kestävyysvajeesta, eläkepommista ja ikärakenteen vinoutumisesta. Lasten vähäinen määrä pahentaa niitä kaikkia.Eikö määrä huoleta siksi, että väestö kasvoi kuitenkin, maahanmuuttajien ansiosta? Vai uskovatko kaikki, että alaspäin näyttävä trendi kääntyy?Mutta entä jos kyse onkin ”mustasta joutsenesta”, yllättävästä signaalista, joka aloittaa ennakoimattoman kehityksen? Onko maailmasta tullut niin lyhytjänteinen, että lapsi tuntuu siihen liian pitkältä projektilta?Vai onko työ noussut elämän keskipisteeksi? Silloin jää näkemättä, että työ ja lapset eivät sulje toisiaan pois. Vaikka lapsi vaatii aikaa ja huomiota, hän hyödyttää myös työntekoa.opettaa organisointia ja pakottaa tekemään, vaikka ei huvittaisi. Lattialle kaatunut maito siivotaan eikä jäädä voivottelemaan, että juuri nyt ei jaksa tai että taas minulle kävi näin.Vanhempi oppii myös johdonmukaisuutta ja joustavuutta. Murkun kanssa neuvottelevan täytyy tietää, miksi on tätä mieltä, ja pystyä perustelemaan kantansa – ja myös vaihtamaan mieli­pidettä lennosta, kun tilanne muuttuu.Lapsi kasvattaakin vanhempaansa siinä missä vanhempi itse kuvittelee kasvattavansa lasta. Mutta ennen muuta lapsi antaa jatkuvuutta, näkymän yli tämän kvartaalin ja vuoden. Parhaimmillaan näin jatkuu sittenkin, kun työ on jo loppunut, aina elämän loppuun asti.