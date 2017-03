Pääkirjoitus

Autoissa on yhä merkillisiä lisävarusteita: merkkiuskollisuutta, ennakkoluuloja ja valmistusmaahan liittyviä mainetekijöitä.



Näin on siitä huolimatta, että itseriittoisten, omien ja yksilöllisten merkkien aika on jäänyt autojen massamarkkinoilla kauas historiaan. Nykyään ranskalaisissa autoissa on saksalaisten valmistajien ja alihankkijoiden osia – ja ranskalaisissa saksalaisten.



Omistuskin on hajallaan, usein ympäri maailmaa. Hyundailla on osa Kia-autoyhtiöstä, ranskalaisella Renault’lla on osa japanilaisesta Nissanista. Volvoa voi sanoa sekä ruotsalaiseksi että kiinalaiseksi. Škoda on tsekkiläinen ja omistajansa Volkswagenin vuoksi saksalainen. Kohta on tarjolla lisää yhdistelmiä: ranskalainen Opel – L’Auto tai Das Voiture.



Ranskalainen Citroënia ja Peugeot’ta valmistava PSA-konserni on sopinut amerikkalaisen General Motorsin kanssa, että PSA ostaa GM:n eurooppalaiset toiminnot, ­Opelin ja sen brittiläisen sisaren Vauxhallin.



Myymisen syyn huomaa helposti, ostamisen järkeä pitää hieman etsiä.



GM ei ole saanut Opelia ja Vauxhallia kannattaviksi tuotteiksi. Ne ovat tehneet ­tappiota jo kuutisentoista vuotta yhteen menoon. Suunnan muutoksesta ei ole mitään takeita. Ja juuri nyt autoteollisuuden tulisi investoida läjäpäin rahaa tuotteiden modernisointiin, esimerkiksi sähköautojen ja itseohjaavien kulkuneuvojen kehittelyyn.



Tällaiseen tuotantoon GM keskittyykin ja investoi kotimarkkinoille Yhdysvaltoihin. GM halusi vain irti Opeleista ja tarjosi niiden valmistuksen hyvin halvalla PSA:lle.



K ymmenien vuosien takaisessa kome­diasarjassa Tankki täyteen Sulo Vilén perusteli aina hullunkauppojaan kertomalla: ”Kun sai niin halvalla.” PSA tarvitsee paremman perustelun.



Ranskalainen PSA on takeltelun jälkeen saanut oman taloutensa kuntoon ja tuloksen voitolliseksi. Tämä tulos on tehty kovalla säästökuurilla ja tuotannon tehostamisilla. PSA pysyy tällä kurssilla ostonsa jälkeenkin ja yhtenäistää tuotteita säästökuurin aikaisin opein.



Varmin säästökohde on alusta. Jo nyt monien Peugeot’n ja Citroënin mallien alustat ja osa teknisistä ratkaisuista ovat lähes identtisiä, ja paloja voi siirrellä merkistä toiseen. Erot tehdään kuorrutuksella: sillä, miltä auto näyttää ja tuntuu sisältä sekä päältä. Opel saanee saman käsittelyn.



A lan pitää myös kutistua. Euroopan autoteollisuuden tuotantoa on enemmän kuin kysyntää. Opelin tehtaat toimivat aliteholla ja ylimiehityksellä.



Opelin työntekijät tekivät kymmenkunta vuotta sitten sopimuksen, että he tinkivät eduistaan vaikeuksiin joutuneen yhtiön pelastamiseksi. Vastapalvelukseksi Opel lupasi olla irtisanomatta heitä. Sopimus raukeaa vuoden 2018 lopussa. Ensi vuonna ovat Saksan parlamenttivaalitkin takana. Odotettavissa on, että PSA vähentää näillä tienoilla tuhatmäärin Opelin väkeä. Jos Britannia uhkaa jäädä EU-rajan ulkopuolelle tuolloin käynnissä olevissa brexit-neuvotteluissa, Vauxhall on myös ilmeinen kohde.



Teollisuuden nykysuunta tuo kuluttajalle hyvää ja huonoa. Kun auton rakenteita yhtenäistetään ja osia tehdään keskenään vaihdettaviksi ja yhdisteltäviksi, teollisuus saa pidettyä kustannukset kurissa. Kehityksen toinen puoli on se, että riittävän edullisena pidettävä tuote alkaa olla perustaltaan yksi ja sama. Keskipalkkainen eurooppalaista tuotetta haluava ostaja saa valita, ottaako PeugeotCitroënOpelin vai VolkswagenSeat­Škodan. Aito kilpailu valmistajien välillä käy vähiin, eikä se ole kuluttajan etu.