Saksaan kohdistuu maan ulkopuolelta suuria odotuksia ja kovia paineita samalla, kun sisäpolitiikassa käynnistetään syyskuussa pidettävien liittopäivävaalien kampanjoita.



Yhdysvaltojen uuden hallituksen arvaamattomuus, oikeistopopulistiset tuulet muissa EU-maissa ja jatkuva välirikko Venäjän kanssa aiheuttavat jo riittävästi paineita Euroopan johtoasemaan sysätylle Saksalle.



Turhana lisänä taakassa on kiista, jossa Turkin presidentti Recep ­Tayyip Erdoğan käyttää Saksan parjaamista sisä- ja ulkopolitiikkansa välineenä.



Viime viikonloppuna Erdoğan ylitti omankin asteikkonsa julistamalla, että Saksan toimet ”eivät eroa siitä, mitä natsit aikanaan tekivät”.



Purkaus johtui siitä, että Saksan paikallisviranomaiset olivat kieltäneet turvallisuussyihin vedoten kaksi tilaisuutta, joissa turkkilaisministerit olisivat keränneet Saksassa asuvien turkkilaisten kannatusta Erdoğanille 16. huhtikuuta järjestettävässä kansanäänestyksessä.



Turkkilaiset äänestävät siitä, hyväksyvätkö he presidentin vallan huomattavan lisäämisen. Se tapahtuisi parlamentin ja oikeuslaitoksen kustannuksella.



Muilla EU-mailla on torstaina käynnistyneessä unionin huippukokouksessa hyvä tilaisuus antaa yksiselitteinen tuki Saksalle.



Turkin rooli EU:n pakolaiskriisin hallinnassa sekä asema Syyriaan ja Iraniin rajautuvana Nato-maana ovat johtaneet itsesensuurin, kun länsimaiden johtajat ovat kommentoineet Erdoğanin toimintaa. Myötäily ei ole kääntänyt Erdoğanin toimintaa haluttuun suuntaan vaan on yllyttänyt häntä lisäämään volyymia.



E rdoğan ottaa melkoisen välimatkan todellisuuteen julistaessaan, ettei Saksa ole demokratia, ja asettamalla oman hallintonsa esikuvaksi. Viime heinäkuussa tehdyn epäonnistuneen sotilaskaappausyrityksen jälkeen Turkissa on pidätetty, vangittu tai pantu viralta pitkälti yli 100 000 ihmistä. Kohteina ovat kaappaajien ohella selvästi Erdoğanin poliittiset vastustajat.



Kampanja todennäköisesti jatkuu riippumatta siitä, saako Erdoğan vaatimansa valtuudet kansanäänestyksessä. Muun Euroopan hiljaisuus on jo häpeä.