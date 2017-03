Pääkirjoitus

suurimmista vaaroista Donald Trumpin presidenttikaudella on se, että tähän voi tottua. Kunkin viikon päättyessä uusin tapahtumavyöry ehtii haudata alleen alkuviikon draamat, jotka julki tullessaan jättivät varjoonsa kaiken aiemman.On hyvin vaikea kuvitella, että tällainen meno jatkuu koko ­presidenttikauden – vielä runsaat kolme vuotta ja kymmenen ­kuukautta –, mutta vähemmässäkin ajassa yleisön vastaanottokyky uhkaa lamaantua. Siitä on jo merkkejä.Kun Trump maanantaina julkisti uuden sulun pakolaisten ja ­valikoitujen muslimienemmistöisten maiden asukkaiden maahantulolle, reaktio ­oli ­lähinnä uupunut. Ensimmäinen, kymmenen päivää virkaanastujaisten jälkeen julkistettu ja sittemmin tuomioistuimissa kumottu maahantulokielto aiheutti maailman­laajuisen kohun ja ennen kaikkea voimakkaan vastareaktion Yhdysvalloissa.Yksi esimerkki pienellä huomiolla ohitetuista tapahtumista liittyy Trumpin määräämään aborttitietoa jakavien järjestöjen rahoituksen kieltoon. Kielto oli muotoiltu niin hatarasti, että ­Yhdysvaltojen mittava rahoitus kansainvälisille terveys­ohjelmille muun muassa aidsin torjunnassa on ajautunut sekasortoon. Normaalioloissa tämä yltäisi isommaksi uutiseksi.Unohdukseen vaipuvien asioiden joukossa ovat myös Trumpin edelleen julkaisemattomat verotiedot, hänen väitteensä kolmesta miljoonasta laittomasta ­äänestäjästä presidentinvaaleissa, karmea virkaanastujaispuhe ja sekasorto hänen avustajiensa keskuudessa.viikon aikana Trump kuitenkin ylitti tai näkökulmasta riippuen alitti tason, jonka jälkeen asioita ei enää pitäisi voida haudata ­levottomien tviittien kaatopaikalle.Viime viikon lauantaina Trump heräsi loistohuvilassaan Floridassa. Alkaen kello 6.35 hän laukaisi vajaassa puolessa tunnissa sarjan tviittejä, jotka ovat vailla ennakkotapausta Yhdysvaltojen historiassa.Trump syytti suoraan edeltäjäänsä Barack Obamaa Trump Towerin puhelinten ­salakuuntelusta ja lopetti huipennukseen, jonka mukaan Obama on sairas tai paha.Väite on äärimmäisen vakava. Vielä vakavampaa on, ettei Trump välttämättä lainkaan ymmärtänyt, miten vakava väite oli.rump ei ole esittänyt mitään todisteita väitteensä tueksi. Obama ja hänen edustajansa ovat kiistäneet salakuuntelun ehdottomasti. Liittovaltion poliisin FBI:n johtaja James Comey on vaatinut oikeusministeriötä sanomaan julki­sesti, ettei siltä ole pyydetty väitettyä lupaa salakuunteluun.Oikeusministerinä on kuitenkin nyt Trumpin nimittämä Jeff Sessions, joka on ­jäävännyt itsensä Venäjän mahdollista vaalihäirintää koskevista tutkimuksista eikä ­halua sanoa mitään myöskään salakuunteluväitteestä.Viikon edetessä kukaan muukaan Trumpin hallinnossa ei enää halunnut sanoa asiasta mitään, vaan huomio käännettiin Obaman terveydenhoitolakien kumoamiseen ja uuteen maahantulokieltoon. Tviititkin taukosivat.Tämäkin Trumpin käsittämätön väite ehkä yritetään vaieta hengiltä, mutta niin ei saisi käydä. Trumpin väitteen mukaan joko Obama on syyllistynyt äärimmäisen vakavaan virkarikkeeseen presidenttiehdokkaan salakuuntelulla, tai sitten Trump on syyllistynyt perättömällä väitteellä rikkeeseen, joka voisi johtaa hänen viraltapanoonsa.Ei pidä yllättyä, jos Trump tekee jotain, joka jättää tämänkin varjoonsa.