Heikki Hiilamon johtama työryhmä esitti helmikuussa julkistetussa raportissaan pitkäaikaistyöttömille tar­koitettua, työmarkkinatuen korvaavaa osallistumistuloa. Sitä saadakseen työttömien pitäisi osallistua kuntouttavaan, yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan.



On esitetty, että vastuu osallistavasta sosiaaliturvasta annettaisiin ensin kuntien ja sote-uudistuksen jälkeen maakuntien ­sosiaalityölle. Sosiaalityön ja sen asiakkaiden ­näkökulmasta malli kaipaa jatkokehittelyä.



Osallistumisen edut tiedetään, mutta osallistumispakko voi loukata perusoikeuksia tai olla kansalaisten tasavertaisen kohtelun vastaista. Jos ­oikeus perustoimeentuloon on ansaittava luopumalla itsemääräämis­oikeudesta, osallistumistulosta tulee köyhien alistamisen ja kontrollin väline. Vapaaehtoistoimintakin muuttuu itsensä irvikuvaksi.



Osallistumistuloon liittyvä julkinen kontrolli ja raportointivelvollisuus ulottuisivat asioihin, jotka ­kuuluvat muilla kansalaisilla yksityisyyden piiriin. Osallistumistuloa saavien pitäisi raportoida toimeen­tulon leikkaamisen uhalla viranomaisille esimerkiksi siitä, mikä ­järjestö tai kansalaisopiston kurssi ­heitä kiinnostaa. Tämä valjastaisi sosiaalityöntekijät alan etiikan vastaiseen asiakkaiden kontrol­lointiin.



Osallistumistulo ei takaa pääsyä työmarkkinoille, ja sen lupaaminen olisi luottamuksellisessa asiakassuhteessa epäeettistä. Olisi korostettava, että itse löydetty osallistuminen on sinänsä arvokasta ja elämänlaatua kohentavaa.



Työvoimapalveluihin pro gradu -tutkielmassaan perehtynyt Kaija Mononen laski, että vuosina 1995–2015 työttömien aktivoimiseksi on suunnattu 13 eri uudistusta. Asiaan liittyvää lainsäädäntöä on muutettu lähes vuosittain.



Kansainvälisten tutkimusten mukaan syrjäytymistä on onnistuttu lieventämään parhaiten panostamalla työttömien hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin kehittää itseään sekä sosiaalisten oikeuksien toteutumiseen. Myös työttömien poliittisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä on hyötyä. Vähiten syrjäytymistä ehkäisee pelkkä työmarkkinoille pakottaminen.



Tutkimusten ja sosiaalityössä kertyneen arkikokemuksen perusteella tiedetään, että ihmiset haluavat osallistua yhteiskunnan toimintaan. Pitkäaikaistyöttömyys voi kuitenkin murtaa itsetuntoa ja vähentää rohkeutta tarttua uusiin kokeiluihin.



Osallistumisen kynnys olisi syytä pitää matalana ja itsetuntoa kolhivien kokemusten riski pienenä. ­Yhteiskunnallisesti hyödylliseen toimintaan hakeutumisen on oltava mahdollisimman vähän ulkoa ohjattua. Itsekunnioituksen kannalta on tärkeää, että toiminnasta saa edes symbolisen rahallisen korvauksen.



Osallisuutta ja osallistumista pitäisi rakentaa kunnioittavalla asenteella. Yhteisöllinen toiminta tar­joaa suuria mahdollisuuksia, ja myös työttömillä on – omista lähtökohdistaan – sille paljon annettavaa. Rangaistuksilla uhkaamisen ­sijaan olisi ratkaistava, miten osallistumisen esteitä poistetaan.



Kuntien ja järjestöjen työpajoille ja tukitöihin on jo nyt enemmän ­tulijoita kuin voidaan ottaa. Asukas­tuvat, yhteisökahvilat, kortteli­keskukset, harrastus- ja vertaistukiryhmät, nuorisotyö, kirjastot ja kansalaisopistot ovat joutuneet sulkemaan ovia määrärahojen leikkausten vuoksi.



Sosiaalityöntekijät ovat pitkään toivoneet mahdollisuutta paneutuvaan asiakastyöhön, jonka merkitystä Hiilamon työryhmän raportissakin korostetaan. Esteeksi on muodostunut resursseihin nähden liiallinen asiakas- ja työmäärä. Integroituminen terveydenhuoltoon näyttää lisäävän työprosessien ulkoista ohjausta ja standardimaisuutta.



Eriarvoisuutta ei voida vähentää kustannusneutraalisti. Etuuksiin ja palveluihin tehtyjen leikkausten kautta työttömät ovat jo osallistuneet säästötalkoisiin suuremmalla osuudella kuin hyväosaiset.



Jos työttömille halutaan täysi­valtaista osallisuutta yhteiskunnassa, heille pitää suoda aidot edellytykset saavuttaa edes osa siitä vauraudesta ja hyvinvoinnista, joka muillakin on.



Osallistumistulon yhteiskunnallista arvopohjaa mitataan kysymällä, voisiko osallistumisvelvoitteen kohdistaa samoilla ehdoilla muillekin kuin pitkäaikaistyöttömille.



Aila-Leena Matthies ja Kati Närhi



Kirjoittajat ovat sosiaalityön



professoreita Jyväskylän yliopistossa.