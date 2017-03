Pääkirjoitus

Merten vapaus eli laivojen oikeus kulkea vapaasti kansainvälisillä vesillä on kyseenalainen periaate Itämerellä, jossa sekä liikenteen määrä että alusten koko ovat kasvaneet koko 2000-luvun. Onneksi ikiaikainen ”jokamiehenoikeus” ei enää ohjaa liikennettä Suomenlahden ruuhkaisilla väylillä, vaan laivat ovat jatkuvassa seurannassa. Valvonta on lisännyt turvallisuutta ja estänyt onnettomuuksia.



Meriliikennettä valvotaan VTS-keskuksissa, jotka tarvittaessa puuttuvat vaara­tilanteisiin. Läheltä piti -tilanteita sattuu aika ajoin, kun esimerkiksi aluksen kurssi on ollut kohti matalikkoa. Viime vuonna VTS-keskukset estivät Liikenneviraston mukaan kymmenen karilleajoa.



Vakavalta turmalta vältyttiin Helsingin edustalla kesällä, kun yli 300-metrinen risteilyalus kulki kohti matalikkoa 4 500 matkustajaa kyydissään. Meriliikenne­keskus sai ohjattua aluksen turvallisille vesille. Liian lähellä suuronnettomuutta oltiin taas joulukuussa Hangon eteläpuolella, kun kaksi täydessä öljylastissa ollutta säiliö­alusta oli törmätä toisiinsa.



Poikkeustilanteet ovat johtuneet etupäässä konevioista. Turval­lisuuskulttuuri laivoilla on kohentunut takavuosista. Laivojen komentosilloilla ei enää juuri töppäillä. Tämäkin johtuu suurelta osin valvonnan lisääntymisestä. Tieto rikkeestä leviää raportteina ympäri maailmaa, ja jo seuraavassa satamassa laivaa saattaa odottaa tarkastus.



S uomenlahdella keskeinen valvonnan väline on pakollinen ilmoittautumisjärjestelmä Goprep, jota kaikkien yli 300 nettotonnia painavien alusten on käytettävä. Seuraava askel on reittien ennakkotarkastus, Ensi-järjestelmä, joka on pilotointivaiheessa. Ensi-järjestelmässä laiva lähettää reittisuunnitelmansa meriliikennekeskukseen, joka tarkastaa reitin turvallisuuden ja seuraa laivan etenemistä reitillä.



Kaikki turvallisuutta lisäävät toimet ovat tarpeen Suomenlahdella, jota pitkin kulkee vuosittain noin 40 000 alusta. ­Öljyonnettomuus olisi luonnolle tuhoisa. Pahin painajainen olisi säiliöaluksen ja matkustaja-aluksen törmäys, jossa menetettäisiin myös ihmishenkiä. Ennaltaehkäisy on tehokkain keino estää katastrofi.